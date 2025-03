Tristeza en el folklore por el anuncio del Chaqueño Palavecino: "Hace tiempo".

El Chaqueño Palavecino visitó recientemente su pueblo natal Rancho El Ñato para formar parte de una movilización solidaria y aprovechó la ocasión para hacer un anuncio que conmocionó al mundo del folklore y que tiene que ver con la crisis del gobierno de Javier Milei.

Rancho El Ñato queda ubicado en en el Chaco Salteño, lugar donde nació El Chaqueño Palavecino. Desde hace varios años, el cantante realiza actividades solidarias y debido a la compleja situación del país, cuando visitó la localidad recientemente, se mostró muy afligido durante una entrevista con Cadena 3. Cabe recalcar que el músico visitó el lugar debido al marco de la crecida del río Pilcomayo que azotó a la comunidad, motivo por el cual llevó mercadería.

"Están con un problema tremendo que no es novedad de hace tiempo, claro que estamos afectados nosotros porque no podemos ingresar al pueblo. Hace tiempo que la sufrimos cada día más. No se hace un tratado bueno como para canalizar un poco", aseguró El Chaqueño. El músico no fue solo a Rancho El Ñato, su sobrino, "El Indio" Lucio Rojas, reconocido artista de folklore, lo acompañó en el viaje.

“Son caminos totalmente anegados, una situación muy compleja”, destacó Palavecino luego de haber recorrido 55 kilómetros en siete horas para llevar mercadería a los damnificados. Rancho El Ñato queda a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Victoria Este, donde más de 400 familias fueron evacuadas e incluso se autoevacuaron frente a las inundaciones.

"El aguante que tiene ese hombre": sacudón en el folklore por lo que pasó con El Chaqueño Palavecino en Salta

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina por su aporte a la música en su extensa trayectoria y viene de tener un intenso inicio de 2025, ya que el artista de 65 años se presentó en escenarios de decenas de festivales por todo el país. En este contexto, hubo un comentario sobre el cantante y guitarrista que sacudió a sus fanáticos y a colegas del ambiente tras su show en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

Sin dudas que El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los músicos más influyentes del ambiente del folklore. Con sus canciones, cautivó a un público que corea sus temas en cada show que brinda y lo que pasó en las últimas horas no fue la excepción, ya que no solo le demostraron fidelidad cantando a viva voz, sino que hubo carteles con frases como "Chaqueño te amo" o "me volví fan tuyo por tu música tan perfecta", sostenidos por grandes y chicos.

En un contexto marcado por una intensa seguidilla de recitales por parte del artista de 65 años, hubo un comentario que dejó entrever lo que significa su presencia en distintos escenarios. "El Chaqueño Palavecino y sus músicos deben estar recontra remil hechos mierda, pero realmente el aguante que tiene ese hombre... me saco el sombrero", escribió una usuaria de Twitter tras el show que llevó adelante en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

"La gente lo ovaciona siempre y él está presente donde lo llamen. Que seas eterno", concluyó la seguidora del Chaqueño. Como el artista está presentándose en muchos lugares del país, sus fanáticos aprovecharon para dejar un mensaje en sus redes sociales. "Unas ganas de verte prontito por La Pampa"; "Volvé a Córdoba"; "A todos lados con vos, Oscar", fueron algunos de los comentarios expresados.