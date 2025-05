Sorpresa en el folklore por la verdad que salió a la luz sobre un amigo íntimo de Raúl Lavié: "Ha sido..."

Sorpresa en el folklore por la verdad sobre un amigo íntimo de Raúl Lavié.

El documental de Diego Fernán La orquesta y el silencio, que sigue la historia oculta del artista Waldo de los Rìos -quien fue el responsable de la música de la exitosa Boquitas pintadas, de Leopoldo Torre Nilsson-, se verá en el cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA) el próximo domingo 1 de junio a las 20 horas. Así es la película que refleja la historia trágica sobre el reconocido cantor y folklorista.

"Diego Fernán, retoma su idea de realizar un documental sobre el lado menos difundido de Waldo de los Ríos: su vertiente folclórica. Waldo de los Ríos fue un exitoso compositor de música de filmes, y sobre todo famosísimo por hacer arreglos pop a Mozart, Beethoven, Haydn, llegando a vender 35 millones de discos en todo el mundo. Al no ser reconocido por su música más personal, que resolvía con genialidad, sumado a su bisexualidad, algo tabú en su época, entre otras cosas, lo conducen a una depresión aguda que lo lleva a una muerte no esclarecida, ocurrida el 28 de marzo de 1977", reza la sinopsis de La orquesta y el silencio.

La orquesta y el silencio busca revelar "el misterio de aristas policiales, incluso esotéricas y paranormales, que empujan al realizador a viajar a Europa en busca de sus familiares (los de Waldo) y materiales para acercarse a la verdad. Allí descubre que debe optar entre la mirada global y europea que envuelve a la figura o aquella más ligada a la identidad, que ha sido ocultada, mientras grandes y nuevas verdades le son reveladas en ese camino". La película documental sobre Waldo de los Ríos cuenta con testimonios de Raúl Lavié (quien actuó en Boquitas pintadas), Litto Nebbia, Marian Farías Gómez, Osvaldo Acedo, Quique Strega, José Luis Castiñeira de Dios, “Willy” Rubio, Roberto “Cacho” Stella, Claudia Isabel Pisano y Miguel Fernández.

Waldo de los Ríos en el centro de foto (Gentileza prensa documental La orquesta y el silencio):

Palabras del director sobre La orquesta y el silencio, el documental sobre la historia oculta de Waldo de los Ríos

"El personaje de Waldo de los Ríos me pareció siempre atrapante: la música de filmes, sus versiones de los clásicos; lo mismo que su éxito aquí y luego en Europa. Más adelante las escuetas versiones sobre su suicidio. Mi duda ha sido: siendo tan cautivante, talentoso y sorprendentemente, también, postergado, ¿qué verdad encierra? ¿Qué mecanismos explican el olvido de semejante figura?", sostuvo Diego Fernán sobre La orquesta y el silencio que se vio en la clausura de la última edición del Festival Asterisco durante el 2024.

El documentalista Diego Fernán ahondó en su interés por la misteriosa vida del artista Waldo de los Ríos y sumó: "En una primera etapa de mi vida, ante la incomprensión de la muerte, de lo tanático, se me hacía indescifrable. Con el tiempo, con algo de luz sobre su vida, su temple, y su verdadera obra, la que él defendía, pude abarcarlo un poco más; y también hacerlo desde la experiencia que con altibajos he ido adquiriendo, esa mirada perspicaz pero cruda: los resortes que entronizan a un artista, el éxito, la difusión, no son, en nuestro mundo de hoy, a causa de la virtud sino de frías estrategias planificadas en las que se puede negar un poderoso caudal cultural sólo con ocultarlo".