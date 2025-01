Furor en Jesús María: el folklore se revolucionó por el encuentro de dos íconos en el escenario

Dos artistas famosos se encontraron en Jesús María 2025.

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María es uno de los más resonantes dentro de ese género musical, dada su extensa historia. En la actual edición, el público se vio deleitado por el encuentro de dos icónicos cantantes de folklore que compartieron un momento musical en el escenario cordobés.

El evento reúne a las más grandes figuras de la música autóctona popular cada verano y convoca a decenas de miles de personas, que disfrutan de la fiesta propuesta en la cuidad cordobesa que da nombre al encuentro. En ese contexto, La Sole se presentó con su show en el festival y tuvo un invitado que generó fervor en los fans del folklore.

La figura que compartió escenario con La Sole fue Raly Barrionuevo, con quien cantó la clásica y popular zamba Luna Cautiva, ante las decenas de miles de espectadores emocionados. "Qué noche increíble vivimos ayer en el Festival de Jesús María!!! La música nos unió en un abrazo gigante que me llevo en el corazón. Gracias a dos artistas que admiro y respeto profundamente: Eugenia Quevedo y Raly Barrionuevo", escribió la Sole en Instagram. Y cerró: "La noche fue aún más especial con la presencia de ustedes! Y a todos los que estuvieron, gracias por la energía!".

Grilla de artistas del festival de Jesús María 2025: día por día

Día 1

Luciano Pereyra.

La Barra (30 años).

Juan Fuentes.

Natalia Pastorutti.

Día 2

Lázaro Caballero.

Christian Herrera.

Paquito Ocaño.

Dúo Coplanacu.

Candela Mazza.

Cabales.

Día 3

Jorge Rojas.

Los Nocheros.

La Delio Valdez.

Ahyre.

Saypa.

Agustina Banegas.

La Sole en vivo.

Día 4

Los Tekis.

La K’onga.

Diableros Jujeños.

Kepianco.

Coroico.

Camilo Nicolás.

Día 5

Sergio Galleguillo.

Desakta2.

Destino San Javier.

Loy Carrizo.

Los Nombradores del Alba.

Camilo Nicolás.

Día 6

Soledad Pastorutti.

Eugenia Quevedo y La LBC.

Raly Barrionuevo.

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández).

Gualicho.

Pirulo.

Día 7

Los Manseros Santiagueños.

Ulises Bueno.

El Indio Lucio Rojas.

Los Carabajal.

Ceibo.

Florencia Paz.

Día 8

Chaqueño Palavecino.

Q’ Lokura.

Los 4 de Córdoba.

Jessica Benavídez.

Piko Frank.

Al Fogón con Nico Membriani.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La Sole recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".