Era artista callejera pero su potente voz la llevó a participar del festival de Folklore más importante del país.

Falta poco para una nueva edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y son muchas las historias de artistas debutantes en el mítico escenario que están saliendo a la luz, conmoviendo a los amantes del folklore. En los últimos días trascendió que una de las voces que se presentarán en una de las lunas de Cosquín será una artista callejera que se erige como joven promesas del género.

Se trata de Laura Gómez Weizz, artista callejera que fue confirmada para ser parte de la "primera luna coscoína", el próximo 24 de enero del 2026. La cantora ya había dicho presente en la edición 2025 de Cosquín y su voz encantó a los asistentes a la plaza Próspero Molina. Fue esa actuación la que marcó el inicio de la oriunda de Santa Rosa, La Pampa, en Cosquín. “Volver a pisar el escenario de Cosquín no es solo volver a cantar, es volver a las raíces, a los sueños que nacieron escuchando zambas, chacareras y aplausos que todavía resuenan en el alma", sostuvo en declaraciones a LAARENA.

Además, reveló que volver al escenario Atahualpa Yupanqui le produce mucha emoción: "Volver a Cosquín con ellos es una alegría enorme porque hay mucho trabajo, amistad y confianza compartida. Además me van a acompañar bailarines con los que hace mucho tiempo venimos trabajando juntos, con quienes hemos compartido muchos espectáculos en vivo, y van a estar con nosotros en el escenario Atahualpa Yupanqui”.

De artista callejera a Cosquín

Sobre el llamado que le cambió la vida y que la puso nuevamente en Cosquín, sostuvo: "Fue uno de esos llamados que te detienen el tiempo. Estaba en lo cotidiano, en lo simple, cuando sonó el teléfono y me dijeron que volvía a la Plaza Próspero Molina. Ahí se mezclaron muchas cosas, la emoción inmediata, el nudo en la garganta, los recuerdos de todo lo vivido y el peso hermoso que tiene Cosquín para quienes caminamos el folklore desde el corazón”.