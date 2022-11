Llega una nueva edición del Music Wins: el line up completo y los precios de las entradas

El festival más querido por la escena independiente argentina ya es una realidad. El line up completo, cuánto cuestan las entradas y cuándo y dónde es el Music Wins 2022.

Music Wins Festival, que celebra este año su tercera edición tras los éxitos de 2014 y 2016, es el único festival boutique por donde han pasado bandas como Tame Impala, Air, Primal Scream, Metronomy, Mac de Marco, Courtney Barnett, Kurt Vile, 2ManyDjs, La Femme, Mild Hig Club, Beach Fossils, Pond, Four Tet y Mogwai, entre otras.



Este año, el festival más querido por la escena independiente argentina ya es una realidad y está a la vuelta de la esquina. Music Wins Festival 2022 contará con un line-up de lujo donde figuran Metronomy, Chet Faker y The Blaze como atracciones principales. Devendra Banhart, The Magnetic Fields, Alvvays, !!! (Chk Chk Chk) y Crumb completan el cartel internacional. El line up se completa con lo mejor de la escena nacional, y se suman al cartel bandas nacionales de la talla de Zoe Gotusso, NAFTA, Mi Amigo Invencible, Silvestre y La Naranja, El Zar y muchas más.

Music Wins: locación, entradas y precios

El festival tendrá lugar en el Club Ciudad de Buenos Aires el sábado 10 de diciembre, y las entradas ya están a la venta en venti.com.ar. Los precios van desde los 10200 a los 12000 pesos.

Music Wins 2022 : el line up completo

METRONOMY | CHET FAKER | THE BLAZE | DEVENDRA BANHART | THE MAGNETIC FIELDS | ALVVAYS | ZOE GOTUSSO | !!! (CHK CHK CHK) | CRUMB | NAFTA | MI AMIGO INVENCIBLE | SILVESTRE Y LA NARANJA | EL ZAR | TELESCOPIOS | AXEL FIKS | ANYI | DOPPEL GANGS | GATIVIDEO | ODD MAMI | FONSO | TERAPIA | VINOCIO | WINONA RIDERS | LAS TUSSI | MUJER CEBRA | MELANIE WILLIANS & EL CABLOIDE | K4 | LAIKA PERRA RUSA | VALUKI | MARIA CODINO

El line up del Music Wins 2022.

Metronomy, The Blaze y Chet Faker encabezan el Music Wins 2022

Durante la última década, Metronomy se ha establecido como una de las bandas más relevantes de Reino Unido. Tras un show memorable en la primera edición de Music Wins en 2014, la banda regresa a la Argentina para presentar su sexto álbum, Small World, así como sus temas más recordados.

Seis años después de alejarse del proyecto que dio luz a éxitos como “Drop the Game”, “Talk Is Cheap” y “No Diggity”, el australiano Nick Murphy revivió a Chet Faker en octubre de 2020. El resultado fue el electrizante disco Hotel Surrender, con el que ahora se presenta en vivo.

El dúo francés The Blaze aterriza en Music Wins con un renovado show electrónico y festivalero. Con un disco, un EP y diversos singles bajo el brazo, la banda se posicionó como una de las propuestas musicales más importantes de la escena electrónica, destacando no solo por su propuesta melódica sino también visual.

Las bandas nacionales en el Music Wins 2022

Las bandas nacionales que tomarán los escenarios del Music Wins en su tercera edición serán Zoe Gotusso, NAFTA, Mi Amigo Invencible, Silvestre y La Naranja, El Zar, Telescopios, Axel Fiks, Anyi, Doppel Gangs, Gativideo, Odd Mami, Fonso, Terapia, Vinocio, Winona Riders, Las Tussi, Mujer Cebra, Melanie Willians & El Cabloide, K4, Laika Perra Rusa, Valuki y Maria Codino.