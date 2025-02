Sorpresa mundial por lo que confirmó el histórico Antonio Banderas: "No tengo ningún secreto".

Antonio Banderas es un importante figura internacional, ya que su carisma y trayectoria hicieron que recolecte miles de la fanáticos al rededor del mundo. Así, cada vez que lanza una nueva película o proyecto, son muchas las personas a la espera del estreno. Sin embargo, esta vez se volvió tendencia por un tema que nada tiene que ver con su carrera, sino más bien con su salud.

En el 2017, Banderas sufrió un infarto mientras estaba en Londres y, a partir de ese momento, hizo un cambio rotundo en sus hábitos de salud. En una reciente entrevista que brindó con la revista Men's Health el reconocido actor español puntualizó en los cambios que hizo y sorprendió al contar los cambios físicos que vio.

"Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja", empezó por decir. Este cambio específico es porque, según los médicos, luego de sufrir un episodio cardíaco hay que reducir el consumo de estas carnes ya que pueden elevar los niveles de "colesterol malo" y terminar perjudicando más a la salud de lo que aportan. Por supuesto que esto es un caso particular controlado por un profesional que le dio estas indicaciones, pero no quiere decir que todas las personas deban aplicarlo a sus vidas.

En este marco, Banderas confesó que no fue algo que le costó mucho porque tiene una gran conexión con la gastronomía: "No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí, y cocinar me relaja muchísimo”. Sin embargo, estos nos fueron los únicos cambios que hizo el actor, sino que también empezó a ser consciente de la actividad física. "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón", reveló.

Antonio Banderas y el cambio en su espiritualidad a partir de su infarto

El problema de salud que sufrió en su momento, no solo influyó en el estilo de vida por el que optó Antonio Banderas, sino también en su visión sobre la misma. Precisamente, en una entrevista con Page Six unos años después del incidente de salud, el actor abrió su corazón y contó qué cosas positivas rescataba de la situación.

"Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, no tenía sentido", reflexionó en su momento el artista de 64 años. La tranquilidad es muy importante para Banderas, ya que en más de una ocasión dejó en claro su intención de llegar hasta los 100 años.

Para cumplir este objetivo, Antonio se enfocó en su paz mental, en fluir en el trabajo y mantener sanas todas sus relaciones. Sin ir más lejos, también decidió hablar de lo que, para él, es el secreto para vivir muchos años y gozar de buena salud: "El secreto de la longevidad: buen descanso, cero estrés, alimentación saludable y equilibrada y entrenamiento de fuerza".