Dolor en Hollywood: murió un reconocido actor a los 43 años

Billy Miller, ganador de tres premios Daytime Emmy por su trabajo en la telenovela The Young and the Restless y recordado por la también mítica serie General Hospital, murió a los 43 años. La conmovedora despedida del actor y el angustiante comunicado que emitió su representante.

Billy Miller murió el pasado viernes 15 de septiembre en Austin, Texas, a los 43 años y dejó un vacío en la comunidad de fanáticos que se enteraron la noticia el pasado domingo que coincidió con el día en que el intérprete habría cumplido 44 años. Según el manager de Miller, en un comunicado emitido por Variety, el actor se encontraba "luchando contra una batalla interna con la depresión maníaca cuando nos dejó".

Nacido el 17 de septiembre de 1979 en Grand Prairie, Texas, el actor debió enfrentarse desde temprana edad a dificultades en su salud debido a una extraña enfermedad llamada coalición tarsal, que afectaba el cartílago de sus tobillos. Pese a ello, Miller pudo hacer una carrera en Hollywood y su gran oportunidad fue en la serie All My Children, donde encarnó a Richie Novak entre 2007 y 2008, que lo hizo saltar a la popularidad masiva.

Este trabajo le consiguió un rol en la telenovela The Young and the Restless, con la que ganó tres premios Emmy consagrando su carrera como actor de televisión. Su último rol destacado fue en la mítica serie General Hospital, donde participó hasta 2019. En cine, el actor cuenta con solo tres créditos en su haber pero uno de ellos fue en American Sniper, el drama de Clint Eastwood protagonizado por Bradley Cooper, donde tuvo un pequeño rol.

La muerte que golpea a Los Redonditos de Ricota: "Se fue"

Sergio "Mufercho" Martínez, figura mítica dentro del universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por haber sido el monologuista en los shows de la primera etapa de la banda, murió en la ciudad de La Plata, según informaron medios locales, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos de su fallecimiento.

A la altura del halo mítico que siempre rodeó a Los Redondos, especialmente en los años previos a la gran explosión de público que la convirtió en un fenómeno multitudinario, no hay datos sobre la edad que tenía el iniciático maestro de ceremonias ni sobre sus actividades en los últimos años. Mufercho era el encargado de recitar poesías y realizar lisérgicos monólogos en la apertura de los conciertos de Los Redondos hasta su desembarco en los escenarios porteños, momento en que ese rol fue asumido por Enrique Symns.

Como testimonio de su participación en el grupo, existe una grabación de un show de 1985 en el Stud Free Pub, en la que se lo puede escuchar recitando la Oración del niño. Lo cierto es antes de su participación en Los Redondos, Mufercho ya era una personaje conocido en el ámbito contracultural de La Plata, a partir de algunos programas de radio en los que mezclaba música y reflexiones filosóficas.