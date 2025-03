Video: la última entrevista que dio Antonio Gasalla antes de morir

Cuándo fue la última entrevista que dio Antonio Gasalla antes de morir.

Antonio Gasalla murió a los 84 años en horas de la mañana del martes 18 de marzo y la noticia causó un gran vacío en el ambiente de la televisión y el espectáculo. Entre los destacados trabajos que realizó como actor y humorista, muchas personas también recordaron cuándo fue la última entrevista que dio antes de morir y se remonta al 2023.

La muerte de Antonio Gasalla causó un gran vacío en el ambiente por su aporte a la cultura nacional. El histórico actor y humorista tenía 84 años, venía atravesando la enfermedad neurodegenerativa de demencia senil desde fines de 2019 y el pasado 5 de marzo, tuvo que ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi por una neumonía, sumado a un cuadro de deshidratación y una baja considerable en los niveles de glóbulos rojos.

La recordada entrevista a Gasalla que terminó con el enojo del actor.

Además de los tantos personajes que realizó a lo largo de su amplia trayectoria, también se recordó cuándo fue la última entrevista antes de morir y fue en el 2023 habiendo transcurrido cuatro años del diagnóstico de su enfermedad neurológica. En ese entonces, el artista cumplía 82 años, fue interceptado por el móvil de Intrusos y no reaccionó de la mejor manera.

El notero Gonzalo Vázquez le dijo feliz cumpleaños y le preguntó cómo se encontraba, pero el capocómico no estaba dispuesto a hablar en televisión y lo dejó en claro en pleno vivo. "¿Cómo está salud, Antonio? ¿Cómo está transitando estos días?", fue una de las consultas del periodista. "No sé, andá a preguntarle a alguien", recriminó Gasalla.

"No, le pregunto a usted porque es su salud y quería saber cómo estaba", insistió el movilero, cuando en ese momento, al humorista se le colmó la paciencia. "Bueno no rompás los huevos. Andate a la mierda. No quiero que me digas pelotudeces", lanzó mientras seguía caminando sin frenar. "Bueno pero es nuestro trabajo y la gente lo ama", se defendió Vázquez, mientras que Gasalla sentenció la nota con una frase recordada hasta la actualidad: "Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre".

El día que Antonio Gasalla se sacó la peluca en su despedida de Susana: "Que la abuela sea un recuerdo imborrable"

Antonio Gasalla falleció a los 83 años, una semana después de haber sido dado de alta de una internación por una neumonía severa. El actor que atravesó graves complicaciones por una enfermedad neurodegenerativa en los últimos años tuvo uno de los personajes televisivos más recordados: el de la "Abuela" que aparecía en el living de Susana Giménez una vez por semana.

"La Abuela" es uno de los personajes más icónicos que Antonio Gasalla desarrolló a lo largo de sus décadas de carrera, con muchas características de la recordada Mamá Cora de Esperando La Carroza. La dupla del humorista con Susana en cada encuentro televisivo marcó números extravagantes de rating por las divertidas e improvisadas ocurrencias del actor y su complicidad única con la diva.

A finales del 2017, Antonio Gasalla se despidió de "la Abuela" en el especial de fin de año del programa de Susana y al finalizar su sketch se sacó su icónica peluca con los ojos llenos de lágrimas. "Siempre que trabajé con vos fue un disfraz, me parece que tenemos edad los dos para que hablemos como personas. Te quiero agradecer mucho, tengo recuerdos enormes", pronunció el actor visiblemente emocionado hacia la conductora, tras casi dos décadas de compartir charlas ante los argentinos.

Por su parte, Susana Giménez también se mostró conmovida y respondió: "Los recuerdos son mutuos. 16 o 17 años trabajando juntos, nunca tuvimos libreto, vos siempre con esa rapidez mental inventando… yo hago la segunda porque sos un actor fabuloso". "Tenés algo particular. Como persona te conozco menos porque he ido a tu casa 20 veces, hemos charlado. Tenés una calidad como persona que te hace querida por el pueblo y aportas lo mejor en cada espectáculo", le dijo Antonio a Susana con los ojos llenos de lágrimas. "Espero que la abuela sea un recuerdo imborrable".