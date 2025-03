Lo operaron de urgencia: preocupación por la salud de Marcelo Bonelli

Preocupación por la salud de Marcelo Bonelli: fue operado de urgencia y TN aplazó su vuelta a la televisión.

Marcelo Bonelli, periodista de TN y Radio Mitre, fue operado de urgencia y debió aplazar el regreso de A dos voces, su programa periodístico con Edgardo Alfano que estaba previsto para este miércoles a las 23 horas en la señal del Grupo Clarín. El motivo de la operación y como sigue la salud del periodista.

Aunque Bonelli fue visto en la redacción de Artear preparando el regreso de A dos voces, un fuerte dolor abdominal lo llevó a la guardia y los profesionales que lo atendieron en el Sanatorio Otamendi le comunicaron que debía ser operado de urgencia. El problema de salud de Marcelo Bonelli estuvo focalizado en la vesícula y la operación hizo que TN aplace el regreso del periodista a la televisión.

Este miércoles por la mañana Mariel Di Lenarda, columnista de Bonelli en el programa Nuestra Mañana (Radio Mitre), contó las actualizaciones sobre la salud del periodista y confirmó: "Si tenemos suerte, por ahí lo escuchamos durante la mañana. Salió todo bien. Si Dios quiere, ya está volviendo a la casa".

"En principio él estaba preocupado porque había tomado agua, y después vio en la botella que habían como unas partículas de plástico. A partir de ahí se empezó a sentir mal y bueno, terminó operado la vesícula. Esto es así, es todo muy rápido", agregó la periodista aportando detalles sobre el cuadro de salud de Marcelo Bonelli. Por el momento, el periodista no hizo publicaciones alusivas a su salud en las redes sociales aunque se espera que se refiera a su operación en su vuelta a la radio y la televisión.

Mirtha Legrand acorraló a Bonelli en vivo por El Trece: "No lo tomes a mal"

Mirtha Legrand realizó un comentario que dejó en evidencia a Marcelo Bonelli, uno de los invitados a su programa que se emite los sábados por la noche. La conductora de El Trece interrumpió al periodista mientras se encontraba hablando de política y su reacción despertó todo tipo de reacciones entre los invitados.

El sábado 25 de noviembre, Mirtha Legrand convocó a Marcelo Bonelli, Guillermo Francos, Guadalupe Vázquez y Ángela Leiva para que sean sus invitados. Fiel a su estilo, "La Chiqui" arrojó un comentario inesperado en la cara del exconductor de Arriba Argentinos. "Qué rubio estás, Bonelli", dijo Mirtha. En medio de risas que se escucharon de fondo, el periodista respondió: "Es la luz". "¿Te teñís el pelo", volvió a indagar la conductora de 95 años mientras que Bonelli le repetía que era la luz. "¿Un poquito de agua oxigenada tenés?", insistió.

"No, lo que pasa es que hoy fui a nadar y el cloro me hace así", aclaró. Frente a la reacción tímida de Bonelli, Mirtha apaciguó las cosas por las dudas de que se haya sentido acorralado. "Marcelo, son chistes que yo hago. No lo tomes a mal", señaló. "Me pareció buenísimo", respondió el periodista dando a entender que no se tomó a mal su comentario.