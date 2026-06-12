Fabiana Cantilo tiene en su repertorio una significativa canción sobre su gata Luna.

Hay canciones que nacen de una experiencia artística y otras que surgen de una herida; Luna es una de las composiciones más personales de Fabiana Cantilo y pertenece al último grupo. Detrás de sus versos no hay una historia de pareja ni una ficción poética, sino el amor a su gata.

Luna fue una compañera de vida que estuvo al lado de la artista durante años y dejó una marca tan profunda que terminó transformándose en una de las canciones más significativas de su repertorio. Quienes siguen de cerca la trayectoria de la cantante saben que los animales siempre tuvieron una presencia importante en su universo cotidiano, pero el vínculo con ella parecía ir más allá.

El 22 de junio de 2016 Luna falleció y la artista recurrió a las redes sociales para despedirla; lo hizo con palabras que mezclaban dolor, agradecimiento y amor. "Se fue mi luna con el sol", escribió entoncesy también aseguró quedarse con todo el cariño que el animal le había dejado. Aquel texto funcionó, de alguna manera, como el primer borrador emocional de la canción que llegaría tiempo después.

Tres años más tarde, esa experiencia se transformó en música dentro del disco Cuna de Piedra (2019): el material tiene ntre sus piezas a la canción Luna, en la que Cantilo reconstruye la ausencia desde la ternura. Fabiana recuerda como una presencia luminosa, una compañía que la ayudó a atravesar momentos difíciles y que incluso modificó su manera de mirar el mundo.

La canción no habla solamente de una pérdida: habla de un vínculo capaz de sanar, acompañar y dejar huellas que sobreviven al paso del tiempo. "¿Dónde te fuiste, Luna?", pregunta en uno de los versos más conmovedores de la obra.

Luna, la gata histórica de Fabi Cantilo.

Aunque la letra está atravesada por el duelo, el sentimiento que termina imponiéndose es el agradecimiento. Fabiana parece dialogar con ese recuerdo desde un lugar de paz, convencida de que ciertos afectos no desaparecen cuando llega la despedida. La frase que cierra la canción -"Nunca te fuiste, Luna"- resume mejor que ninguna otra el espíritu de la obra y el significado que tuvo aquella gata en su vida.

La imagen que Fabi Cantilo posteó cuando Luna falleció.

Luna, una canción que marcó un quiebre en la carrera de Fabi Cantilo

El impacto de la composición trascendió lo personal: tanto Cuna de Piedra como la canción recibieron nominaciones en los Premios Gardel 2020; una historia íntima puede conllevar uno de los reconocimientos más importantes de la música argentina. Luna conserva un valor diferente dentro de la carrera de Cantilo: el de haber transformado un amor cotidiano en una canción capaz de conmover a miles de personas; detrás de cada escucha sigue latiendo la historia de una artista y su compañera inseparable.