La noche mágica: ¿Es Papá Noel un ángel de la muerte?

Diego Peretti y Natalia Oreiro lideran la primera súper producción nacional que llega con la reapertura de los cines.

Cuando parece que ya hemos visto todo, que las fórmulas narrativas se repiten hasta el cansancio y ya no quedan historias que puedan sacarnos de la zona de confort con miradas nuevas y desfachatadas, aparecen películas como la refrescante La noche mágica. La ópera prima del reconocido productor Gastón Portal está lejos de ser excelente, pero al menos se esfuerza por ser diferente a cualquier otra cinta que hayamos visto. Logra su cometido con creces; el resultado es una experiencia inclasificable en donde los géneros se mezclan y la comedia se mancha de thriller creando un híbrido impredecible de sensaciones. Un "¡Alto viaje!".

La noche mágica arranca con un liviano corte de comedia navideña familiar, un robo y un juego de infidelidades en apariencia inocente, y rápidamente muta a una trama vertiginosa de thriller que no termina de abandonar por completo el humor corrosivo. Diego Peretti compone a un ladrón de casas disfrazado de Papá Noel, una suerte de ángel de la muerte que puede ser tan dulce y carismático como siniestro. Este juego que no nos permite encasillar del todo al personaje hace que el espectador siempre esté alerta. Desconcierta, pero en el buen sentido de la palabra. En otras palabras, no presenta la trama masticada y no pretende llegar a una audiencia pasiva que busque algo "para pasar el rato".

Gastón Portal se la juega con una súper producción que le escapa a los lugares comunes a riesgo de equivocarse, cosa que sucede en algunas de las composiciones actorales (algunas más logradas, otras evidentemente regulares). Pese a ello es indiscutible remarcar las agallas del cineasta plasmadas en los que se ve en pantalla, por el simple hecho de que la industria nacional no está acostumbrada a producir historias ricas y complejas en un molde más "comercial". Por lo general, salvando algunas excepciones, lo mainstream resulta predecible.

Sin lugar a dudas La noche mágica está hecha para generar controversia y posiblemente logre la misma cantidad de adeptos que de detractores. En la opinión de quien escribe, no se trata de una película del montón: transgrede límites de las fórmulas conocidas e incomoda. Posiblemente, la película argentina más arriesgada en lo que va del año. Una sorpresa gratificante.

La noche mágica (2020). Nuestra opinión: Muy buena. Dirección: Gastón Portal. Elenco: Natalia Oreiro, Diego Peretti, Pablo Rago y Esteban Bigliardi. Estreno en salas de Argentina.