¡Este sábado, en Casa de la Lectura llega el 3° Encuentro de Historietas!

Se trata de un evento impulsado por la Red de Bibliotecas Públicas de Capital Federal, que cuenta con el apoyo de CHE Distribución y con los casi 80 proyectos y editoriales independientes que forman parte de su variado catálogo de libros de historietas. Según nos contó el miembro de CHE Marcelo Pulido, desde su conformación en plena pandemia, es una distribuidora que ha promovido varios encuentros y actividades. Se trata de una destruidora que surgió de la ¨necesidad de los editores y de las comiquerías de acceder a los distintos catálogos¨ porque ¨a veces no había stock y se sacaban novedades o se necesitaban reponer lo que había¨, comentó. Según Pulido, gracias a CHE, hoy, ¨casi toda la historieta argentina estaba reunida en un solo lugar¨.

El objetivo del encuentro es difundir lo que se edita en el país y las maravillas que hacen los autores argentinos y de la región en materia de historieta. La propuesta es construir un espacio dinámico entre los diferentes sectores que hacen al comic nacional, tanto para fomentar la lectura de las historietas como para incentivar la producción local. Para esto, la propuesta es ofrecer un evento de lo más variado en el que se pueda participar de numerosas actividades que incluirán desde charlas y muestra de obras a propuestas más interactivas como talleres artísticos, un ¨cadáver exquisito¨ para sumar una viñeta al trabajo colectivo, espacios de encuentro de artistas emergentes, lectura de historietas, juegos y, una especial mesa de libros con una selección realizada por la distribuidora CHE.

Desde CHE, ¨organizar un evento, tiene que ver con darle mayor visibilidad y que se conozca un poco más la historieta nacional¨, señaló Pulido. La idea es desplegar ¨una mesa amplia se vean libros y distintos materiales; desde editoriales que ya tienen años y catálogos grandes a editoriales chiquitas que recién empiezan¨, para que el público general ¨tenga la posibilidad de acercarse y conocer el material de primera mano¨.

El evento contará con la presencia de varias figuras destacadas de la historieta; entre ellas: Juan Sasturain, Luciano Saracino, Ceci Ruppel, Esteban Podetti, Gustavo Sala, María Wright y muchas más.

Entre las charlas del auditorio, a las 16 horas, los lectores más clásicos y nostálgicos, podrán aprovechar la charla "Argentina también es mi país" a 100 años de René Goscinny. La editorial Libros del Zorzal te invita a recorrer el universo de Goscinny, el genial guionista y editor de historietas francés y creador de ¨Asterix¨ y de decenas de personajes más. La charla magistral estará a cargo de César Da Col, especialista en historietas y divulgador de la obra de Goscinny quien conversará con Carolina Uribe, coordinadora general de Libros del Zorzal.

En el contexto mundialista, también en el auditorio, a las 17 horas, Juan Sasturain y Luciano Saracino dialogarán con Ernesto Parrilla sobre los vínculos entre estas historietas y futbol, dos disciplinas en las que los argentinos hemos hecho escuela. De hecho, si lo tuyo es el Mundial, no te preocupes porque no te vas a perder los partidos: habrá una pantalla que proyectará todos los partidos de la jornada. Además, en pleno Mundial 2026, en el espacio infantil, de 17 a 18:45 horas, Sala y Podetti te sumarán a la selección mundialista de la historieta para tomar tu cara como inspiración para crear caricaturas que mezclarán fútbol y delirio gráfico en el que podrás llevarte una figurita única e irrepetible.

A las 18 horas, también en el auditorio, se podrá disfrutar de la charla ¨Habitar la Ciudad¨, en la que Sike, Rocio Espina y Javier Velasco conversarán con Natalia Kerbabian para pensar ese vínculo íntimo entre sus procesos creativos, sus obras y la ciudad. Sin dudas, la historieta argentina guarda una estrecha relación con las urbes y muchas obras la tienen como escenario y protagonista para atravesar los relatos y volverse un reflejo de la vida política y social de nuestro país.

Entre las actividades, durante toda la jornada en el pasillo de entrada, se podrá disfrutar de la exposición de ¨Las grandes Ligas¨, una revista de historietas producto de juntadas de varios artistas que comenzaron a charlar y a juntarse a dibujar. De ahí, el año pasado, salió la revista antológica que cuenta con historietas de Juan Vegetal, Pitucardi, Wendy Niev, Guido La Rosa, Camila Torre Notari, Gabicoco e Iván Riskin y con un prólogo escrito por Lucas De Paoli. La propuesta fue partir de un disparador para que luego cada uno desarrollara su propia búsqueda y su enfoque singular. Según nos contó Camila Torre Notari, se trata de un proyecto ¨muy inspirador¨, en el que, el trabajo en equipo te invita ¨a salir un poco de tu propia estructura y contagiarte de energías diferentes, re nutritivas, y que te aportan a crecer un poco más como artista¨.

Además de la expo, en el auditorio, a las 19 horas, algunos de los artistas que conforman ¨Las Grandes Ligas¨, ofrecerán una charla donde leerán e interpretarán sus historietas para darle voz a sus personajes y compartir secretos, desafíos y anécdotas de la producción de su esperado segundo número. Al respecto, Torre Notari expresó: ¨nuestro objetivo es que se continúen los personajes, o el concepto de la historieta que hizo cada uno. La idea es tenerla lo antes posible, pero bueno, unos meses va a llevar, porque también cada uno está con sus proyectos individuales y los laburos del día a día¨.

Los talleres también tendrán lugar en el encuentro y todos se ubicarán en el primer piso: a las 16 horas, habrá un taller de guion a cargo de Fernando Calvi; a las 17, uno para infancias en el espacio creativo de Libros del Zorzal para aprender a crear a crear con Asterix y Obelix; a las 18 horas, un taller llamado ¨Crónicas en Historieta¨, la tarea de llevar a las viñetas la crónica periodística, con Ceci Ruppel; y las 19 horas, se podrá disfrutar de ¨Bestiario¨, un taller a cargo de María Wright, quien te invitará a inspirarte en animalarios de diferentes culturas y crear el tuyo propio.

No te pierdas, el 3° Encuentro de Historietas, una invitación a apoyar la edición nacional, conocer artistas y autores y participar de múltiples actividades