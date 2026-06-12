Entradas gratis para ver rock nacional en la Casa de la Cultura de Buenos Aires: cuándo es y dónde queda

La Casa de la Cultura abre sus puertas al rock argentino. (Crédito de foto: Lucía Merle)

El invierno porteño se enciende con una propuesta musical que promete tocar las fibras más íntimas de los amantes del rock argentino. Durante cuatro fines de semana consecutivos, la emblemática Casa de la Cultura de Buenos Aires abrirá sus puertas para recibir "Íconos del Rock Nacional", un ciclo de conciertos con entrada libre y gratuita que homenajeará las obras de Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y Soda Stereo.

Cuatro recitales tributo: ¿en qué consisten?

El imponente edificio histórico, ubicado en Avenida de Mayo 575, se convertirá en el epicentro de una experiencia artística inmersiva. Lejos de los estadios multitudinarios, la propuesta apuesta por un formato íntimo y contemporáneo. Los clásicos que forman parte de la identidad cultural del país serán reinventados a través de cuidadas combinaciones que incluirán arreglos de cuerdas, piano, guitarra, paisajes sonoros en vivo y destacadas voces de la escena.

La movida musical arrancará formalmente este sábado 13 de junio a las 20:00 horas con "Cerati — Universo Suspendido", una velada dedicada a la carrera solista del líder de Soda Stereo que contará con la participación especial de Leo García. El sábado 20 de junio llegará el turno de "Fito — Ciudad Íntima", un recorrido por el cancionero del rosarino con la voz a cargo de Rosy Gómez.

La nostalgia y la mística se profundizarán en las últimas fechas del ciclo. El sábado 27 de junio se presentará "Charly — Clics Modernos", un tributo al gran maestro de nuestro rock que contará con la ejecución de músicos de su banda histórica y del recordado MTV Unplugged. Finalmente, el broche de oro será el sábado 4 de julio con "Soda Stereo — Pulso Eléctrico", donde músicos que formaron parte de las grandes giras de la mítica banda revivirán los himnos que marcaron a generaciones enteras en todo el continente.

Canciones icónicas para corear en Casa de la Cultura

Para quienes crecieron cantando De música ligera, Crimen, 11 y 6 o Los Dinosaurios, este evento se presenta como una oportunidad única para conectar con la nostalgia en un entorno arquitectónico majestuoso. Al tratarse de un ciclo con acceso gratuito, las autoridades y organizadores han aclarado que el ingreso será estrictamente por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad de la sala.

Debido a la expectativa que ha generado el anuncio, se recomienda asistir con bastante tiempo de anticipación para asegurar un lugar y no perderse este viaje musical.