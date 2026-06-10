Para engancharse y maratonear: la telenovela colombiana que todos están viendo en Prime Video

Amazon Prime Video tiene entre sus productos más vistos a una telenovela colombiana que engancha al espectador desde el primer capítulo. Se trata de Pa' quererte, una producción que se emitió por RCN Televisión entre 2020 y 2021 y ahora está disponible on demand.
La ficción toma como punto de partida la historia de la telenovela mexicana Papá a toda madre, creada por Montserrat Gómez, y fue adaptada para el público colombiano por Juan Andrés Granados junto a un equipo de guionistas integrado por Elkim Ospina, Juan Carlos Troncoso, Liliana Guzmán, Fernán Rivera, Ana Fernanda Martínez y Paola Arias.
El elenco está encabezado por Sebastián Martínez, Hanny Vizcaíno y Juliette Pardau y también participan Alina Lozano, Variel Sánchez y Ana María Medina en roles clave para el desarrollo de la trama. Por otro lado, figuras como Carlos Camacho, Luis Eduardo Arango, Manuel Sarmiento, Cecilia Navia, Laura de León y Diana Wiswell interpretan a los personajes secundarios de Pa' Quererte.
La trama de Pa' Quererte
La historia sigue a Mauricio Reina de la Hoz (Sebastián Martínez), un exitoso diseñador de moda que goza de prestigio profesional y reconocimiento público. Sin embargo, su vida cambia de manera drástica cuando descubre que su empresa atraviesa una grave crisis económica tras una presunta estafa cometida por su socio.
Como si eso fuera poco, también se entera de que es padre de Isabel (Hanny Vizcaíno), una niña de ocho años cuya existencia desconocía. A partir de ese momento, Mauricio deberá reconstruir su vida personal y profesional mientras aprende a asumir el desafío de la paternidad.
Elenco completo de Pa' Quererte
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Sebastián Martínez como Mauricio Reina.
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Juliette Pardau como Daniela "Dany" Daza.
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Hanny Vizcaíno como Isabel Trujillo.
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Carlos Camacho como Antonio José "Toño" Perdomo.
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Cecilia Navia como Verónica Valencia.
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Luis Eduardo Arango como Octavio Victoria.
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Laura de León como Azucena Tinoco.
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Manuel Sarmiento como Jorge Morales.
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Diana Wiswell como Catalina Vengoechea.
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Juliana Velásquez como Tatiana Perdomo Valencia.
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Carlos Andrés Ramírez como Jerónimo Perdomo Valencia.
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Camila Jurado como Juliana Morales Vengoechea.
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Alejandra Ávila como Milagros Victoria Mora.
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Variel Sánchez como Lorenzo Ríos.
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Juliana Galvis como María Dolores "Lola" Montero.
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Alina Lozano como Elvira Mora.