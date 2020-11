Dos potencias se saludan: Netflix saludó a su rival, Disney Plus.

La plataforma de streaming Disney+ desembarcó este martes a brindar su servicio en el país y en el resto de Latinoamérica con el poderoso catálogo de taquilleras marcas como Marvel, The Walt Disney Studios, Star Wars, Pixar y Nat Geo. Pese a ser su amenaza directa en el mercado, Netflix saludó a su competencia con un divertido cruce en Twitter al tono de la casa Mickey Mouse y citando una popular frase del clásico "El Rey León".

"¡Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata”, publicó Netflix Latinoamérica en su cuenta de Twitter, deseándole buena suerte a la plataforma de Disney.

De forma automática, la plataforma líder en películas y contenidos familiares e infantiles respondió con un cómico mensaje, simulando un error de su community manager. "NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de Netflix. *Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo)", escribió Disney.

Siguiendo el juego, Netflix se animó a darle un consejo a Disney Plus en torno a la relación con los fanáticos: “Protip: Prepárate para que te pidan la tercera temporada de The Mandalorian, aunque no haya terminado la segunda”. “Hablando de eso: ¿para cuándo la 5ta de Cobra Kai? Es para un amigo”, respondió la debutante plataforma.

En un informe publicado la última semana por medios especializados norteamericanos se supo que en 12 meses Disney+ consiguió atraer -pandemia mediante- a más de 73 millones de suscriptores; muy por encima de las proyecciones más optimistas. Es claro que Netflix, con 195 millones de cuentas pagas en más de 190 países, aún es líder cómodo en el sector, aunque la brecha se acorta.

El listado de los contenidos bajo el paraguas de Disney es inmenso, e incluye películas, series, cortos, detrás de escenas y documentales de marcas como Walt Disney Studios, Disney Animation, Pixar, "Star Wars", Marvel, Nat Geo, y muchos de los activos adquiridos el año pasado con la compra de 21st Century Fox.