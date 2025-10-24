De qué trata y reparto de "Parking", la película de Disney+ con la China Suárez

"Parking", película disponible en Disney+.

La nueva producción latinoamericana de Disney+, Parking, se presenta como una comedia de acción que llega para sacudir el catálogo de la plataforma con un tono divertido y arriesgado. Estrenada el 17 de octubre de 2025, la película está dirigida por Agustín Rolandelli, bajo la producción de Bourke Films y la participación de la China Suárez.

La historia comienza con Marc Clotet interpretando a Mateo, un delincuente que cumple arresto domiciliario y aprovecha su primer día de trabajo en un estacionamiento del microcentro porteño para planear su gran fuga. Todo parece rutinario hasta que aparece Lara, el personaje de Eugenia “China” Suárez, enigmática y silenciosa, que paga por una estadía nocturna justo antes del cierre.

Poco después un hombre armado irrumpe en el lugar y desaparece entre los pisos superiores del estacionamiento, lo que rompe con la aparente calma. Mateo descubre que Lara no ha salido por su ticket, lo que lo impulsa a buscarla. Juntos, se convierten en testigos de un brutal asesinato, y lo que parecía una noche más se transforma en una persecución frenética por rampas, escaleras y niveles de ese laberíntico “parking”.

El papel de la "China" Suárez

Para la China Suárez, Lara representa un giro dentro de su trayectoria: deja de lado personajes más convencionales para sumergirse en una mezcla de misterio, fragilidad y peligro. Lara es ese factor disruptivo: misteriosa desde su llegada, sin motivaciones claras al principio, pero clave para desencadenar la dinámica de huida. Su presencia altera el plan de Mateo y cambia el curso de los acontecimientos.

La actriz, que había estado enfocada en otros proyectos, retoma un rol protagónico en cine argentino internacional, reafirmando su interés por explorar géneros como la acción y el suspenso. La dualidad de su personaje: cliente inocente o parte activa del conflicto, se mantiene ambigua hasta la mitad de la película, lo que añade atractivo al desarrollo. Esto le permite a Suárez desplegar una actuación que va del enigma al coraje en pocos minutos de metraje.

Reparto de "Parking"

El resto del elenco está acompañado por figuras del cine argentino como Juan Leyrado (Armando), Rafael Spregelburd (Toro) e Ignacio Toselli (Rojo), entre otros. La atmósfera de tensión constante hacen que el espacio cerrado del estacionamiento funcione casi como un personaje más: cada piso, cada rampa, cada pasillo es un obstáculo, mientras los protagonistas luchan tanto contra criminales como contra sus propios límites personales.

Parking se presenta como una propuesta ágil, de corta duración, ideal para quienes buscan una historia de tensión, acción y escapes en un escenario urbano cargado de simbología.