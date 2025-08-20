En el Barro: se conoció cuál va a ser el personaje de La China Suárez en la segunda temporada

En el Barro: se conoció cuál va a ser el personaje de La China Suárez.

La serie En el Barro, spinoff de El Marginal que se estrenó en Netflix con protagónico de Ana Garibaldi y Valentina Zenere, y ya se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma. Casi de inmediato a la salida de la primera temporada, se conoció que la segunda tanda de episodios -ya filmados- tendrá a Eugenia "La China" Suárez como protagonista en un desafiante rol.

Según trascendidos, "La China" Suárez interpretará a Nicole, una prostituta vip para millonarios, que caerá presa en La Quebrada. Aún no se sabe si este personaje y "La Zurda", el encarnado por Lorena Vega, tendrán algún tipo de relación, ya que la segunda es la encargada de manejar el negocio de la prostitución en el penal. Además de "La China", la segunda temporada de En el Barro tendrá a Verónica Llinás en el rol de villana principal y las actuaciones de Charo López y Victorio D'Alessandro, entre otras figuras.

En el Barro está creada por Sebastián Ortega y cuenta la historia de Gladys Guerra de Borges (la viuda de Mario Borges, personaje que encarnó Claudio Rissi a lo largo de cinco temporadas en El Marginal) desde su caída en la prisión. Allí deberá tejer alianzas y enfrentarse a los grupos de detenidas, que la ven como una amenaza por su prontuario. La primera temporada se completa con las actuaciones de Rita Cortese, Marcelo Subiotto, Cecilia Rossetto, Gerardo Romano, Juana Molina, Ana Rujas, Locomotora Oliveras, Payuca, Erika Sautu de Riestra, Carolina Ramírez, Camila Peralta, María Becerra, Maite Lanata y Juan Minujín, entre otros.

¿En el Barro tendrá temporada 3?

Por el momento Netflix no confirmó que En el Barro tenga una tercera temporada. Los 8 capítulos de la primera ya pueden disfrutarse en la plataforma. La segunda tanda de episodios se estrenarán a lo largo del 2026, sin fecha definida.