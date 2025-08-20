Una expresidiaria criticó “En el Barro” y reveló cómo son las cárceles.

Desde su estreno en Netflix, En el Barro se convirtió en un furor mundial. La serie, derivada del universo de El Marginal, conquistó al público con sus actuaciones, su guion atrapante y una trama cargada de tensión y acción. Sin embargo, no todos quedaron convencidos con la representación que hace de las cárceles argentinas.

En TikTok, una mujer que estuvo presa en el penal de Ezeiza en 2019 subió un video en el que cuestionó varios aspectos de la ficción. “Conste que hablo del lugar donde yo estuve, pero me parece que hay cosas que están nada que ver”, comenzó aclarando.

La exdetenida detalló que la dinámica carcelaria no se parece en nada a la de “La Quebrada”, la prisión ficticia de la serie. “Eso de que haya un comedor comunitario y las presas estén cruzando de diferentes pabellones es cualquiera. Vos estás en tu pabellón y solo sociabilizás con las que están ahí”, explicó. También señaló que el acceso a celulares no es tan masivo como se muestra: “Yo estuve antes de la pandemia y sé que después entregaron algunos, pero lo que muestran es un montón”.

Otro de los puntos más polémicos para ella fue la sexualización de las presas: “A mí me retaban porque no usaba corpiño, se me notaban los pezones”, recordó. Además, remarcó que la convivencia de internas con distintos tipos de condenas tampoco ocurre así y que la relación romántica entre una presa y un guardia (como la que tiene el personaje de Valentina Zenere) sería imposible: “No ves tipos, no trabajan donde estamos nosotras. Y si entran hombres, no te permiten nada”.

La mujer también cuestionó la presencia de cuchillos caseros en la ficción: “No hay chance. Con suerte te dan uno de plástico porque revisan todo”. A pesar de sus críticas, admitió que disfrutó de la serie, aunque la considera “demasiado ficticia en algunas partes”.

Así es En el barro, el spin-off de El Marginal

La nueva serie de Netflix, En el barro es un spin-off donde se expande el universo de El Marginal, pero con un enfoque totalmente diferente: la trama central es un grupo de mujeres que son encarceladas en Buenos Aires y que además compartieron una experiencia traumática en donde casi pierden la vida. La ficción muestra cómo las reclusas enfrentan abusos, traiciones y rivalidades en prisión, pero también cómo generan amistades, romances y resistencia en medio de un sistema hostil y corrupto.