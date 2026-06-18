Diosque, Isla Mujeres y Viva Elástico encabezan una nueva edición de Festival Refresco

Llega el Festival Refresco con Diosque, Isla Mujeres y Viva Elástico.

La música independiente argentina volverá a tener una de sus citas más esperadas el próximo 5 de julio cuando el Festival Refresco celebre una edición especial en Niceto Club. Con una programación que reúne a algunos de los nombres más representativos del indie, el rock alternativo, el electropop y la experimentación sonora, el encuentro promete una noche de descubrimiento, celebración y canciones para todos los gustos.

Desde las 20 horas, el escenario de Niceto recibirá a artistas y bandas que han construido una identidad propia dentro de la escena nacional. El line up estará integrado por Diosque, Viva Elástico, Isla Mujeres, Matilda, Atrás Hay Truenos, Nuevos Humanos, Willy Fishman y Audioperú, en una combinación que refleja la diversidad y la riqueza creativa de la música independiente contemporánea.

Entre las propuestas destacadas aparece Diosque, uno de los artistas más singulares del circuito alternativo argentino, reconocido por una obra que escapa a las etiquetas y combina sensibilidad lírica con una constante búsqueda sonora. También será parte Viva Elástico, banda que a lo largo de los años consolidó un repertorio de canciones memorables donde conviven la melancolía, la sensibilidad pop y la energía rockera.

Por su parte, Isla Mujeres desplegará su característico universo de climas etéreos, guitarras envolventes y melodías que alternan delicadeza y explosión. Matilda aportará su particular mezcla de electropop, postpunk y referencias a la estética sonora de los años ochenta, mientras que Atrás Hay Truenos sumará canciones directas y emotivas que encuentran un equilibrio entre la fuerza del rock y la sensibilidad del pop.

La programación se completa con Nuevos Humanos, una de las propuestas emergentes más interesantes del indie rock local; Willy Fishman, músico y artista multidisciplinario vinculado a la emblemática Gativideo; y Audioperú, histórico proyecto de música electrónica nacido en 1995 que regresa a los escenarios con sus reconocidos paisajes sonoros y atmósferas inmersivas.

Un festival que ya es un clásico

Desde su nacimiento en 2023, Festival Refresco logró consolidarse como uno de los encuentros más representativos del circuito independiente porteño. Con más de veinte ediciones realizadas a lo largo de cuatro temporadas y más de ochenta artistas participantes, el ciclo se convirtió en un espacio de referencia para quienes buscan descubrir nuevas propuestas y reencontrarse con nombres fundamentales de la escena alternativa argentina.

La edición especial de julio reafirma ese espíritu, apostando a una programación que combina proyectos consagrados, artistas de culto y nuevas voces que continúan ampliando los límites de la música independiente nacional. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Venti.