Quién es la novia de Cristian Castro: las fotos de Mariela Sánchez y su historia de amor

El amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzó en diciembre de 2023 y, desde entonces, la pareja no deja de estar en el ojo de la tormenta. Todo arrancó con un mensaje del cantante, que buscaba una propiedad para alquilar en Córdoba. Pero detrás de la consulta inmobiliaria había otro interés: conocer a la mujer que hoy ocupa titulares y programas de espectáculos en Argentina y México.

En pocos meses pasaron de la pasión al conflicto, de las redes sociales a la reconciliación pública, y ahora proyectan un futuro juntos que incluye la posibilidad de casamiento e hijos. Una novela que mezcla drama, reconciliaciones y promesas de amor eterno.

Cómo empezó todo: un mensaje directo y un flechazo inesperado

Castro contactó a Sánchez por su inmobiliaria en Villa Carlos Paz. Lo que parecía un trámite comercial pasó a ser un flechazo. “¿Me quieres conocer o no? Yo no voy de vacaciones a ningún lado”, le dijo Mariela en un intercambio de mensajes que marcó el inicio de una relación intensa.

La pareja formalizó su vínculo y comenzó a mostrarse en público, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Pero no todo fue tan idílico: durante un viaje a México, las actitudes de Castro —descrito como celoso y controlador— habrían generado tensiones que derivaron en una ruptura.

Rupturas, mensajes filtrados y reconciliación

Después de la separación, ella criticó al cantante en redes sociales, lo que alimentó aún más el escándalo mediático. En Intrusos revelaron detalles del conflicto y señalaron que Castro le habría impuesto restricciones durante sus conciertos.

Sin embargo, dos meses después sorprendieron con su reconciliación. La noticia se dio a conocer con una frase en redes: “Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. El amor no es para cobardes”. Desde entonces, él se instaló en Córdoba para vivir cerca de su pareja y hasta grabaron un videoclip juntos, con ella como protagonista.

¿Boda e hijos a la vista?

En una reciente entrevista con Susana Giménez, la pareja dejó entrever que piensan en agrandar la familia. Sánchez confesó que ya hablan de tener un hijo, y Cristian —padre de tres— se mostró entusiasmado.

Cuando la conductora preguntó por la posibilidad de casamiento, ambos sonrieron cómplices: no hay fecha confirmada, pero el tema está sobre la mesa. Castro vuelve a dar que hablar no solo por su música, sino por un romance que mezcla pasión, drama y proyectos de futuro.