Todo sobre A Haunting in Venice, la historia desconocida de Agatha Christie que saltará al cine

El actor Kenneth Branagh volverá a adentrarse en el mundo de Agatha Christie para adaptar una de sus historia menos conocidas, que llevará al detective Hercules Poirot a una misteriosa sesión de espiritismo que termina con un asesinato.

Hercules Poirot, uno de los personajes más icónicos de las novelas de Agatha Christie encarnado en sus últimas adaptaciones por Kenneth Branagh, contará con una tercera película tras Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, ambas también dirigidas por el propio Branagh. La saga del mítico detective belga se convertirá en trilogía con una nueva aventura ambientada en Venecia, de la cual ya se conocen tanto su título como su reparto.

Anunciada hace meses por el presidente de 20th Century Studios, Steve Asbell, la propia compañía confirmó definitivamente la puesta en marcha de A Haunting in Venice, una tercera película que llevará al detective hasta la Venecia de posguerra en un nuevo y complejo caso a resolver. La película adaptará una de las historias menos conocidas de la novelista, Las manzanas (Hallowe'en Party en inglés): publicada en 1969, presentará a un Poirot retirado y exiliado por voluntad propia. El detective se verá obligado a asistir a una sesión de espiritismo. Pero, en la mansión donde se celebra, uno de los invitados es asesinado. Esto llevará al detective a tener que buscar a contrarreloj al asesino si quiere que la sangre no siga corriendo.

En un comunicado, Branagh mostró su entusiasmo por el nuevo proyecto. "Este es un desarrollo fantástico del personaje de Hercules Poirot, así como de la franquicia de Agatha Christie. Basada en una historia de misterio compleja y poco conocida, ambientada en Halloween en una ciudad pictóricamente deslumbrante, es una oportunidad increíble para nosotros, como cineastas, y estamos disfrutando la oportunidad de ofrecer algo verdaderamente escalofriante para nuestra leal audiencia cinematográfica", apunta el actor y cineasta.

En cuanto al reparto que acompañará a Branagh en su nueva aventura, cabe señalar que las dos películas que por el momento componen la franquicia se han caracterizado por contar con grandes estrellas de Hollywood como Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench y Michelle Pfeiffer en Asesinato en el Orient Express (2017) o Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer y Annette Bening en Muerte en el Nilo (2022). Para A Haunting in Venice el estudio confirmó los nombres de Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly y Riccardo Scamarico. Según informó The Wrap, A Haunting in Venice tiene previsto empezar su producción el próximo mes de noviembre, contando además con una fecha de estreno prevista para algún momento de 2023.