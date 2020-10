Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield actuarán en "Spider-Man 3".

A pesar de que "Spider-Man 3" llegue recién en diciembre de 2021, ya anunció una noticia que dejó con la boca abierta a todos los fanáticos: los viejos Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield, firmaron contrato para repetir sus roles y acompañar a Tom Holland, actual superhéroe de la franquicia de MARVEL. El Universo Cinematográfico de Stan Lee promete una aventura digna de ser disfrutada en una sala de cine.

Tobey Marguire, el primer Spider-Man de la trilogía de Sam Raimi, es quizás el más recordado. Sus películas instauraron el furor por el cine de superhéroes, potenciando la venta de merchandising. Además de regalarle a los espectadores villanos memorables como "El duende verde", encarnado por Willem Dafoe, y el Doctor Octopus, protagonizado por Alfred Molina, es el Peter Parker más querido por la mayoría de los fanáticos del arco de cómics.

Distinto fue el caso de Andrew Garfield, quien llegó para darle una "lavada de cara" al personaje y reiniciar el universo con menor éxito. Pese a dos películas de poco impacto en la audiencia y una tibia acogida de la crítica especializada, pudo explorar los orígenes de personajes como Gwen Stacy, quien tuvo leve importancia en la trilogía anterior. No obstante, los fanáticos de Maguire se sintieron un tanto desencantados con el ritmo de las aventuras de "The Amazing Spider-Man".

Recién en 2017, MARVEL decidió reiniciar la historia de el hombre araña, pero desde una perspectiva diferente. Para empezar, casteó al joven Tom Holland e introdujo una serie de gags humorísticos, más fieles al material original de los cómics. "Spider-Man: Homecoming" fue un éxito de taquilla y tanto Holland como Michael Keaton, el malvado "Vulture", vieron potenciadas sus oportunidades en conseguir protagónicos en tanques de Hollywood.

Ahora, con la tríada de "hombres arañas", MARVEL espera dar un batacazo de entradas vendidas en diciembre de 2021, mes de estreno programado. Es probable que la película traiga algunas sorpresas más como la vuelta de J.K Simmons como el periodista de J. Jonah Jameson y Jamie Foxx, como el villano Electro.

Benedict Cumberbatch estará en Spider-Man 3

Benedict Cumberbatch, el actor que da vida al Doctor Strange en el Universo Cinematográfico MARVEL, se reencontrará con Tom Holland, en "Spider-Man 3", informó la prensa estadounidense. Según The Hollywood Reporter, ambos personajes ya había compartido pantalla en "Vengadores: Infinity War" y "Vengadores: Endgame", indicó la agencia de noticias española Europa Press.

La presencia Cumberbatch en el tercer filme en solitario del trepamuros dentro del UCM implica que Strange podría tomar el testigo Tony Starl/Iron Man, el personaje de Robert Downey Jr., y de Nick Fury, interpertado por Samuel L. Jackson, como mentor del joven Peter Parker.

Teniendo en cuenta el título de la próxima película en solitario de Doctor Stange es "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", la incorporación de Cumberbatch parece ser un puente hacia el multiverso de Marvel, que afectará a Spider-Man.

"Doctor Strange and the Multiverse of Madness" también arrancará su rodaje este mes en Londres, dirigida por Sam Raimi, responsable de la primera trilogía cinematográfica de Spider-Man. Su lanzamiento en cines está previsto para marzo de 2022.