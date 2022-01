Scream 5: Drew Barrymore recreó su famosa escena y reunió al elenco original

El próximo jueves 13 de enero llega a las salas de cine Scream 5. Es la primera entrega que no contará con Wes Craven en la dirección, dado su fallecimiento.

Scream 5 llega a los cines y festeja el 25 aniversario de la saga, creada por el inolvidable Wes Craven (que murió en agosto de 2015). A pocas horas del lanzamiento, la actriz Drew Barrymore reunió al elenco original de la primera entrega de 1996 y recreó su escena, la más famosa de todas las películas de Ghostface, para promocionar la nueva aventura de horror.

La actriz de 46 años sorprendió a sus fanáticos con un programa especial de The Drew Barrymore Show por la Semana Scream, que abarca los días antes del estreno del filme. Con motivo de la promoción de la quinta parte, Barrymore recreó dicha secuencia y subió un posteo a sus redes sociales, que no tardó en viralizarse y enloquecer a sus seguidores.

En el video Drew simuló atender una llamada con un antiguo teléfono inalámbrico con la que se reencontró con Ghostface, el villano principal de la cinta, a quien escuchó decirle: “Hola, Drew. ¿Te gustan las películas de miedo?”. Acto seguido, se transmitieron escenas de la versión más reciente. El elenco de la quinta entrega está formado por Melissa Barrera, Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox. Los últimos tres asistieron a su programa y juntos rememoraron esa escena y como Ghostface trascendió como un monstruo clásico del género de terror.

En relación al nivel de impacto que la película marcó, Cox señaló que la introducción de la primera cinta es la más escalofriante de las últimas décadas. 25 años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo", reza la sinopsis del largometraje.

Tal como reveló anteriormente Tyler Gillet -director del Scream 5- a Entertainment Weekly, el guion se escribió antes de que cualquiera de los veteranos de la franquicia aceptaran retomar sus roles. "Fue una situación de tremenda ansiedad. No eran papeles desechables; eran muy, muy importantes y el motor del guion. No podíamos imaginar la película sin ninguno de ellos, por lo que no tenerlo perfectamente encerrado desde el principio dio mucho miedo", confesó.

La saga de terror comenzó en 1996 con Scream. Vigila quién llama de Wes Craven. Después se estrenaron Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) y Scream 4 (2011), también dirigidas por Craven. Según Box Office Mojo, la franquicia ha recaudado más de 600 millones de dólares a nivel mundial en taquilla.