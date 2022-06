Ryan Gosling luce un torso tallado en la primera imagen de la película de Barbie

Warner Bros publicó la primera fotografía de torso completo de Ryan Gosling caracterizado como Ken, el novio de la mítica muñeca Barbie. Todos los detalles sobre la película que promete relanzar la popularidad del histórico juguete.

La versión cinematográfica en imagen real de la icónica Barbie sigue tomando forma. La película dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas) y protagonizada por Margot Robbie convertida en la emblemática muñeca de Mattel mostró su primera imagen de Ryan Gosling caracterizado como Ken.

Luciendo un rubio platino, un cuidado bronceado y unos músculos esculpidos en gimnasio, Warner Bros mostró la brutal transformación del actor de Diario de una pasión y La, La Land. Con una caracterización en la que se ve el compromiso de Gosling con el papel, lo cierto es que no se sabe nada relacionado con la trama que tendrá Ken en la que será la primera película en imagen real de Barbie, en la que Gerwig, además de dirigir, participa en la escritura del guion junto con Noah Baumbach.

Lo poco que se sabe es que habrá versiones diferentes tanto de Barbie como de Ken, entre las que estarán las interpretadas por Hari Nef e Issa Rae como la emblemática muñeca y Simu Liu y Ncuti Gatwa como sus contrapartes masculinas. Para la versión más conocida de Ken, Gosling fue la opción favorita de Warner desde el primer momento. Inicialmente, el actor rechazó entrar en el proyecto por conflictos de agenda, pero tal fue la insistencia de Warner, que el intérprete pudo reorganizar sus compromisos laborales para poder participar en la cinta, cuya fecha de estreno está prevista para el 21 de julio de 2023.

Qué dijo Margot Robbie sobre la película de Barbie

Robbie declaró que "interpretar a Barbie impulsa la confianza, la curiosidad y la comunicación a través del viaje de los niños hacia el autodescubrimiento". "A lo largo de los casi 60 años de la marca, Barbie ha permitido a los niños poder imaginar ser desde princesas hasta presidentes. Me siento muy honrada de asumir este papel", declaró la actriz, que también se mostró orgullosa de "producir una película" que considera que "tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños y el público de todo el mundo".

Por lo pronto, quienes deseen conocer más sobre la historia de las muñecas Barbie pueden hacerlo gracias a la serie The Toys That Made Us (Los juguetes que nos formaron), de Netflix. La primera temporada dedica un capítulo a contar la historia de la indestructible empresa que hace muñecas.