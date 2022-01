Rooney Mara encarnará a Audrey Hepburn en una biopic de Luca Guadagnino

La actriz dos veces nominada al Oscar tendrá el enorme desafío de interpretar a Audrey Hepburn, la protagonista de Desayuno en el Tiffany's (1961), en una película que prepara Apple.

La actriz estadounidense Rooney Mara encarnará a la emblemática Audrey Hepburn en una película biográfica que el realizador italiano Luca Guadagnino, quien alcanzó gran reconocimiento por su filme Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre fue el nombre con el que llegó a Latinoamérica), prepara para la plataforma de Apple.

Según informó el sitio especializado Variety, Mara, dos veces nominada al Oscar por La chica del dragón tatuado (2011) y Carol (2015), también será productora de la cinta. Si bien el argumento aún no trascendió, se sabe que estará centrado en la figura de la legendaria actriz británica nacida en Bélgica.

Recordada por películas como Desayuno en el Tiffany's (1961, titulada originalmente en Argentina con el desafortunado Muñequita de lujo), Sabrina (1954) o La princesa que quería vivir (1953), Hepburn fue una de las artistas más reconocidas de su generación: es una de las apenas 16 personas que ganaron al menos un Oscar de la Academia, un Emmy de la Academia de Televisión de Estados Unidos, un Tony por su actividad en teatro y un Grammy de la Academia de la Grabación.

En 1953 ganó el Oscar a mejor actriz por Vacaciones en Roma. Estuvo nominada en cuatro ocasiones más y en 1993 se llevó el Premio Humanitario Jean Hersholt. También dedicó buena parte de su vida a la actividad humanitaria, trabajando con Unicef, organismo del que llegó a ser embajadora de buena voluntad desde 1989 hasta su muerte en 1993, en África, Sudamérica y Asia. Además, fue un ícono de la moda, especialmente en asociación con el diseñador Hubert de Givenchy. La intérprete falleció de cáncer.

Por su parte, Mara participó en filmes como La red social, Efectos secundarios, No te preocupes, no llegará lejos a pie, Her o María Magdalena. Su última película es El callejón de las almas perdidas (que llegará el 27 de enero próximo a las salas argentinas) y próximamente aparecerá en la serie Brideshead Revisited y la cinta Women Talking. Del otro lado, además del biopic de Hepburn, el italiano Luca Guadagnino está preparando la película Bones and All con Timothée Chalamet; la serie Brideshead Revisited y la secuela de Call Me by Your Name.