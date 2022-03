Netflix: el actor Sam Elliott lanzó un comentario homofóbico sobre El poder del perro

La veterana estrella de Hollywood Sam Elliott sorprendió con fuertes declaraciones homofóbicas sobre El poder del perro, una de las películas favoritas de los premios Oscar.

El poder del perro, de Jane Campion es la gran favorita de los Oscar 2022 con 12 nominaciones. Sin embargo, el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch cuenta con algunos detractores y entre los más vehementes se encuentra el actor Sam Elliott, que la calificó como "un pedazo de mierda".

Fue en el podcast WTF del también actor Marc Maron donde el intérprete compartió su opinión sobre la cinta que lidera las nominaciones a los Oscar con 12 candidaturas. "¿Quieres hablar de ese pedazo de mierda?", dijo el invitado. Elliott comparó a los personajes de El poder del perro con los bailarines de Chippendales, una empresa de Nueva York de striptease masculino.

"Hicieron que parecieran esos bailarines de Nueva York que usan pajaritas y no mucho más. Así es como aparecen los cowboys en esa película. Todos corretean con chaparreras y sin camisa. Hay muchas alusiones a la homosexualidad a lo largo de la maldita película. ¿Qué diablos hace esta mujer? Es una directora brillante, por cierto, me encanta su trabajo anterior pero, ¿qué diablos sabe esta mujer de allí abajo, de Nueva Zelanda, sobre el oeste americano? ¿Y por qué diablos filma esta película en Nueva Zelanda, lo llama Montana y dice que así es como era? Eso me molestó, amigo", se quejó.

Furioso, el actor de vasta trayectoria agregó: "El mito es que eran unos machos que estaban ahí fuera con el ganado. Acabo de venir de Texas, donde he estado con familias, no con hombres, sino con familias, familias grandes, numerosas, de múltiples generaciones, que se ganaban la vida siendo vaqueros. Cuando vi la película pensé '¿a dónde llegó este mundo?'".

Elliott también cargó contra la interpretación de Benedict Cumberbatch en el filme, que le valió su nominación al Oscar a mejor actor. "¿Dónde está el western en este western? Quiero decir, Cumberbatch nunca se quitó sus putas chaparreras. Tenía dos pares de chaparreras: un par de lana y un par de cuero. Y cada maldita vez que llegaba caminando desde algún lugar, nunca había montado a caballo, tal vez una vez, entraba en la maldita casa, subía las malditas escaleras y se acostaba en la cama con sus chaparreras y a tocar el banjo. ¿Qué diablos?", expuso.

Elliott es conocido por sus papeles en producciones como The Hero, De profesión: duro o El gran Lebowski. En 2019 fue candidato al premio Oscar al mejor actor de reparto por su papel de Bobby en el remake de A Star is Born.