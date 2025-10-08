Murió a los 47 años, dejó un vacío en el cine y HBO Max anunció lo impensado.

La plataforma HBO Max anunció el estreno de Nueve Auras, un documenta que propone una relectura íntima y cinematográfica del legado de Fabián Bielinsky, creador de las películas Nueve Reinas y El Aura.

Dirigido por Mariano Frigerio, el documental Nueve Auras cuenta con entrevistas de grandes talentos de ambas películas, las cuales están actualmente disponibles en HBO Max. Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice participan rememorando escenas emblemáticas y compartiendo anécdotas del rodaje de uno de los filmes nacionales más icónicos y que hoy, a 25 años de su estreno, sigue más vigente que nunca en la cultura argentina.

Nueve Auras reconstruye la historia personal y mirada de Bielinsky sobre el cine a través de testimonios de familiares, amigos y actores como Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros. Esta nueva producción se presenta como una obra que honra la memoria y preserva el legado del cine nacional, y muy pronto estará disponible en HBO Max.

Cuándo será la premiere de Nueve Auras

La película tendrá su estreno mundial durante la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata este 7 de noviembre. Esa noche se le realizará un homenaje antes de la proyección para celebrar además los 25 años desde el estreno de su primera película, Nueve reinas, que también podrá volver a disfrutarse en el festival.

No muchos saben que Nueve reinas, el gran éxito del cine argentino del año 2000 (que cuatro años después tuvo una remake estadounidense, Criminal, con Diego Luna y John C. Reilly), recién pudo concretarse gracias a un concurso organizado por la productora Patagonik, en el que Bielinsky participó con seudónimo.