La secuela de Dirty Dancing recibió la peor noticia

La confirmada continuación de la historia de Baby y Johnny anunció una desgraciada noticia que complica su estreno en salas de cine.

En 2020 Lionsgate confirmó que ya estaba trabajando en una secuela de la película Dirty Dancing y el nuevo capítulo de la romántica historia de Baby Housemany (Jennifer Grey) y Johnny Castle (Patrick Swayze) iba a ver la luz en los cines el 9 de febrero de 2024 pero, a raíz de un inesperado contratiempo, las cosas podrían demorarse mucho más.

Según informó Deadline, el estudio confirmó que retrasará Dirty Dancing y la precuela de White Bird: A Wonder Story debido a la huelga que llevan a cabo el Sindicato de Actores de Cine Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión WGA y también el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (SAG-AFTRA). De esta forma, el estreno de la secuela podría verse retrasado hasta, al menos, 2025.

Estos títulos se suman a la oleada de estrenos que vieron retrasado su lanzamiento desde que el pasado 2 de mayo los guionistas anunciaran su paro laboral. Una situación que se vio agravada por la huelga que también acordó el pasado 13 de julio el sindicato de actores al no llegar tampoco a un acuerdo con los estudios de Hollywood. Entre las cintas afectadas se encuentran superproducciones de Marvel como Thunderbolts, Captain America: Brave New World o las dos próximas entregas de los Vengadores (The Kang Dynasty y Secret Wars) así como las tres secuelas de Avatar o las continuaciones de Dune o Aquaman.

Cómo será Dirty Dancing 2

La secuela de Dirty Dancing seguirá a Baby (Jennifer Grey) en su regreso al resort de Kellerman en plena década de los '90 y auge del hip-hop con su hija, la verdadera protagonista del filme. La continuación no contará con la estrella masculina Patrick Swayze (Johnny Castle), que murió el 14 de septiembre de 2009 en Los Ángeles.

"Lo más importante para nosotros era tener a Jennifer a bordo. Es una colaboradora inigualable. Vamos a tratar de involucrar a tantas personas de la cinta original como sea necesario", reveló el director Jonathan Leavine cuando se confirmó la puesta en marcha de la secuela. "No veo la hora de colaborar con Jennifer para llevar esta bonita historia de verano, romance y baile a una generación de nuevos fanáticos. Si bien la Dirty Dancing original siempre fue una de mis películas favoritas, nunca imaginé que dirigiría la secuela. Al escribirla, me enamoré de los personajes, del mundo de Catskills en Nueva York de 1990 y de la música que abarcaba desde canciones de la película original hasta hip-hop de los 90', señaló el cineasta. Estrenada en 1978, Dirty Dancing fue un gran éxito logrando el Oscar a la mejor canción y una recaudación que superó los 210 millones de dólares.