La película de terror que llega a Netflix e imagina a Pinochet como un vampiro

La película de Pablo Larraín imagina, en clave de sátira de terror, al dictador fascista Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que ya no tiene ganas de vivir.

El dictador fascista Augusto Pinochet impartió un régimen de terror en Chile durante 16 años y en la mente del cineasta Pablo Larraín vuelve a cobrar protagonismo como un aterrador vampiro que después de 250 años quiere morir. En tono de sátira de terror, el director de películas como Spencer y Jackie estrena en cines y en Netflix El Conde, su última, espectacular y más delirante creación.

Protagonizada por los reconocidos actores chilenos Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger, a los que se les suman Catalina Guerra, Marcial Tagle, Amparo Noguera, Diego Muñoz y Antonia Zegers, "El Conde es una comedia negra de terror que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente. Alimentándose del mal para sostener su existencia, después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna".

"Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar de la naturaleza decepcionante y oportunista de su familia, encuentra una nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada", cierra la sinopsis.

En un comunicado de Netflix, Larraín reveló cuáles fueron las bases para la creación de una fantasía en torno a una de las personas más oscuras de la historia de Chile: “Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia. La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política”.

Cuándo se estrena El Conde en Argentina

La película que tuvo una primera proyección en la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y una segunda en la sala del cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA) tendrá un estreno en cines seleccionados de Argentina el próximo jueves 7 de septiembre y llegará a la plataforma el 15 de dicho mes.