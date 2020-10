Vuelve la leyenda: a los 90 años Clint Eastwood dirigirá y actuará en "Cry Macho".

A sus 90 años y con la industria de Hollywood paralizada por la pandemia del coronavirus, Clint Eastwood se prepara para dirigir y protagonizar su próximo proyecto cinematográfico: "Cry Macho", a partir de un guion en el que ya trabajó Arnold Schwarzenegger.

La historia de "Cry Macho" cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo que ayuda a un joven que huye de su familia alcohólica para que pueda entrar a Texas desde México, indicó una exclusiva nota del diario especializado Deadline, que avanzó el proyecto basado en una novela escrita por N. Richard Nash en 1975.

Lo llamativo es que no es el primer intento de adaptar la historia a la gran pantalla, pues el periódico The New York Times contó en 2011 que Arnold Schwarzenegger rodaría esta película después de terminar su mandato como Gobernador de California, aunque el proyecto nunca se completó.

En 1991 hubo otro intento encabezado por Roy Scheider que tampoco prosperó. Si a la tercera será la vencida, la cinta vería a Eastwood en el papel protagonista, lo que supondría su regreso ante las cámaras desde "La mula" en 2018. Se desconoce cuándo comenzará el rodaje, ya que la actividad de producción audiovisual está mayoritariamente paralizada por la pandemia, indicó un despacho de la agencia de noticias EFE.

La última película en la que Eastwood afrontó la doble tarea de dirigir y ser protagonista fue en la aclamada "La Mula" (2018). En dicho thriller un hombre de 88 años con problemas económicos acepta trabajar transportando droga para un cartel mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares, con un un agente de la DEA pisándole los talones.