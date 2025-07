La historia real de la amistad entre un inglés y un pingüino en la dictadura argentina que llega a los cines

Una increíble historia real: se viene Lecciones de un pingüino a los cines.

La increíble historia real de la amistad de un profesor inglés que se va a trabajar a Argentina en 1976 y un pingüino llega este jueves a los cines de Argentina. Los detalles de Lecciones de un pingüino, la nueva comedia dramática británica con foco puesto en una crónica afectiva que transcurrió en nuestro país.

Lecciones de un pingüino está inspirada en la historia real de un inglés desilusionado que se va a trabajar a una escuela de Argentina en 1976. Esperando una vida tranquila y una tarea sencilla, Tom (Steve Coogan) descubre una nación dividida y una clase de alumnos imposibles. Sin embargo, después de rescatar a un pingüino de una playa bañada por el petróleo, su vida da un vuelco. La película también cuenta con la actuación de Jonathan Pryce (quien encarnó al fallecido Papa Francisco en la película de Netflix Los dos Papas).

Un pingüino que llegó a Argentina para curar el corazón de un inglés

Tom Michell, autor del libro Lecciones de un pingüino -que cuenta su historia con Juan Salvador, nombre que le puso al animal- reveló en declaraciones a Daily Mail como rescató a un pingüino empetrolado en una playa de Uruguay y se lo llevó a Argentina, donde vivió durante los '70: “Yacían muertos (pingüinos y peces) en la arena, cubiertos por el petróleo espeso y asfixiante de una mancha vertida por uno de los muchos petroleros que vaciaron sus bodegas en el mar antes de recoger nuevos cargamentos… Cada ola amontonaba más pájaros sobre los que ya estaban allí, mientras que más lejos, cada nueva rompiente arrastraba otro sombrío lote de negros cadáveres hacia la orilla”. Al pingüino lo llamó Juan Salvador, por Juan Salvador Gaviota.

El actor Steve Coogan y Tom Michell, el protagonista de la increíble historia real de Lecciones de un pinguino.

Tras limpiar al pingüino, Michell intentó devolverlo a su hábitat pero este se negó a abandonarlo y tras un par de días se convirtieron en compañeros inseparables. Por esta razón, el inglés decidió llevar al animal consigo a Buenos Aires como mascota: “No tuve más remedio que llevármelo conmigo. No solo a mi departamento, sino a Argentina, donde daba clases en un internado de Buenos Aires… No parecía estar buscando la forma de escapar ni añorando la compañía de otros pingüinos. Su comportamiento amistoso, entusiasta e inquisitivo era realmente entrañable”. Como si fuera poco, el pingüino no tardó en ser un atractivo particular en las clases de Michell, cada vez más concurridas.

Aunque años más tarde el pingüino falleció, Tom Michell decidió homenajearlo con un libro sobre su historia y una película que verá la luz en las salas de cine en Argentina a partir de este jueves 10 de julio. Aunque esta historia es real vale destacar que es ilegal tener pingüinos de mascotas.