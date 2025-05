Jorge Polaco, el cineasta que encontró belleza en lo monstruoso, es reivindicado en un emotivo documental

Jorge Polaco, el cineasta que encontró la belleza en lo monstruoso, es reivindicado en un emotivo documental de María Onis.

El director Jorge Polaco, una figura "maldita" en el canon del cine argentino, es reivindicado en un conmovedor documental de María Onis que recorre su historia personal y fílmica con excelente archivo y testimonios que ahondan en su legado y sus tormentosos escándalos. El estilo de Polaco -un indescifrable rechazado por la crítica- se caracterizó por la búsqueda de la belleza en lo que produce rechazo e hizo de eso su militancia, dándole la oportunidad a viejas divas del cine y figuras mega populares de mostrar su costado provocador en pos del arte. En diálogo con El Destape María Onis reveló los secretos detrás del documental que busca reinstalar la figura de Polaco como un ícono queer del cine argentino.

Las películas de Jorge Polaco presentan a la familia como una institución castradora y en el documental él hace una breve mención de lo que fue su infancia. Me gustaría empezar por ahí, ¿hablaste de este tema con él?, ¿qué te contó sobre sus primeros años y cómo estos influyeron en su obra?

- Sí, hablamos de este tema y en una parte del documental deja entrever la cita “mi familia fue una cagada”. Él era de una familia tradicional judía del barrio de Villa Crespo y era… como un extraterrestre en ese contexto, porque era demasiado loco para los cánones familiares. De hecho, sus padres querían que se casara con una chica judía y él eligió la rebeldía, y por eso también se fue a Francia con Pablo César escapando de ese clima militarizado.

¿Cómo fue tu acercamiento al cine de Polaco?

- Lo conocí por los diarios y los programas de Susana Giménez, porque era muy mediático y provocador, pero cuando vi La dama regresa por primera vez quedé fascinada… no había nadie que trabajara el kitsch acá. Esa fue mi puerta de entrada al cine de Jorge y después no paré, me ví todas sus películas.

La dama regresa es, quizás, la película mejor vendida de Polaco desde el marketing, con el gran regreso de Isabel Sarli al cine, y uno de sus trabajos más queer.

- Lo queer está en todas las películas de Polaco, pero La dama regresa es un punto muy alto de su carrera. La dama regresa tenía todo para ser una película ultra comercial pero los críticos la destrozaron y eso hizo que no le fuera bien. Yo creo que ese fue el último cachetazo de round de Polaco… después hizo Arroz con leche que se presentó en el BAFICI y no tuvo casi repercusiones. En las tres entrevistas que le hice -no pude más porque su Parkinson ya estaba muy avanzado- fue muy difícil tocar este tema porque Jorge no quería a la crítica porque los críticos un poco le arruinaron la vida.

"Con la película quiero sacar la idea que quedó instalada de que Jorge Polaco era un pedófilo perverso"

Me parece que el documental llega en un momento justo: hoy suele asociarse lo grotesco a lo cruel y en el cine de Polaco, lo “feo” muchas veces está abordado desde la amorosidad. ¿Coincidís con esta mirada?

- Sí, realmente creo en eso. El grotesco de Polaco tiene más que ver con el juego de la representación del absurdo y en relación a lo amoroso en su obra a mí lo que más me interesaba de la película era sacar la idea que quedó instalada por rumores de que Polaco era un pedófilo perverso y ver que en realidad era un tipo ultra sensible y amoroso que lo que estaba haciendo era rescatar a viejas del cine antiguo que habían quedado olvidadas y encontrar belleza en donde los otros no saben verla. Esa es una mirada muy compasiva, amorosa y amplia.

Hablemos de la polémica que generó Kindergarten, la película por la que Polaco y Graciela Borges casi terminan en la cárcel. Si bien hoy circula una copia de la película, es la que tiene escenas censuradas. ¿Ves posible que en un futuro cercano se libere la versión completa de Kindergarten?

- Yo traté por todos los medios y hablé con el productor, pero no quiere liberarla… también creo que ahí hay una cuestión con Arturo Puig, que no quiere que se vea esa escena de la felatio. Es difícil. Yo creo que recién cuando el productor se muera se van a poder hacer proyecciones.

Kindergarten (1989) fue la única película censurada de Argentina en democracia y a pesar de la muerte de Jorge sus productores aún no autorizan su exhibición sin censura.

¿Sentís que si una película de Jorge Polaco se reestrenara hoy la respuesta del público sería diferente?

- No muy diferente, aunque me parece que hay toda una generación joven y del público del cine independiente podría volverlo una especie de mito pero no creo que fuera un fenómeno demasiado expansivo. Creo que falta muchísimo humor todavía como para poder apreciar el cine de Polaco y además la gente quiere todo un poco deglutido. Yo veo películas que se estrenan ahora y a las que le va muy bien, que son muy observacionales y lindas pero que no causan absolutamente nada porque son de una corrección política que da asco.

Jorge Polaco, de María Onis podrá verse este sábado 31 de mayo a las 19 horas en el Cine Arte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150, CABA).