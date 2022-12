Indiana Jones y el llamado del destino reveló su primer tailer y fecha de estreno

Se hizo esperar pero al final llegó: Disney reveló el primer trailer de Indiana Jones y el llamado del destino, la aventura final del legendario arqueólogo encarnado por Harrison Ford.

Indy volvió para decir adiós: Disney lanzó el primer trailer oficial de Indiana Jones y el llamado del destino, la épica nueva aventura con Harrison Ford encarnando al querido arqueólogo. A sus 80 años el legendario actor será dirigido por James Mangold, responsable de filmes como Logan o Contra lo imposible, en la película que llegará a los cines el 29 de junio del 2023.

"Echo de menos el desierto y también echo de menos el mar... Y echo de menos levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día". Con esta reflexión cargada de nostalgia, con la que Sallah, el personaje de John Rhys-Davies, interpela a su viejo amigo, el doctor Jones, arranca el tráiler. "Esos días son tiempo pasado", dice el profesor con rostro resignado ante el implacable paso del tiempo.

A la magia apela el protagonista de la saga según avanza el clip: "No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas, cosas que no puedo explicar. Y llegué a la conclusión que no se trata de lo que crees... sino la intensidad con la que lo hagas". La música estará nuevamente a cargo del maestro John Williams, en la que será su última banda sonora compuesta antes de su retiro del cine. Esta quinta entrega estará relacionada con la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Además de Harrison Ford, Indiana Jones 5 estará también protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que interpretará a Helena, la ahijada de Indiana, y Mads Mikkelsen (Hannibal) que dará vida al villano. Completan el reparto Boyd Holbrook (Narcos) como Klaber, el mencionado John Rhys-Davies (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida) como Sallah, el viejo amigo del protagonista, y Thomas Kretschmann (King Kong), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Toby Jones (El topo) y Olivier Richters (Black Widow) en roles aún desconocidos.

Indiana Jones 5 será el final: nadie reemplazará a Harrison Ford

Kathleen Kennedy, ya declaró que nadie puede sustituir al veterano intérprete. "Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford", zanjó tajantemente Kennedy en Vanity Fair, en una entrevista en mayo de este año. La primera vez que Ford encarnó el papel del archiconocido arqueólogo fue en Los cazadores del arca perdida, en 1981. Volvió a dar vida al aventurero en Indiana Jones y el templo maldito, en 1984; en Indiana Jones y la última cruzada, en 1989, y en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en 2008.