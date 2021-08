Homenaje a David "Coco" Blaustein en Cine.ar y el Cine Gaumont

Se verán los documentales Fragmentos rebelados, acerca del cineasta Enrique Juárez, desaparecido el 10 de diciembre de 1976, y Se va a acabar, acerca de la resistencia de trabajadores y militantes durante la última dictadura cívico-militar, que llevan su firma.

El canal y la plataforma CINE.AR y el Cine Gaumont rendirán homenaje al fallecido cineasta David "Coco" Blaustein a partir de este jueves con la proyección de dos de filmes del director y un foco producido por el INCAA.

CINE.AR TV emitirá este Fragmentos rebelados (jueves 21.20 y sábado a las 20) y Se va a acabar (jueves a las 23hs y sábado a las 22), como también En Foco Coco Blaustein (jueves 19.30 y sábado 17.30), que formó parte de micro programa con entrevistas a personalidades del sector producido por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales.

A su vez, la plataforma Cine.ar Play tendrá online estos mismos títulos, mientras que en el Gaumont, del 19 al 25 de agosto, se podrán ver Fragmentos... y Se va a acabar. Blaustein, quien falleció este lunes, fue parte del grupo de cineastas que impulsó la actual Ley de Cine que se sancionó en septiembre de 1994.

Se desempeñó como director del Museo del Cine entre el 2000 y 2008. Dirigió Cazadores de utopías (1995), Botín de guerra (2000), Hacer patria (2006), Porotos de soja (2009), Fragmentos rebelados (2009), La Cocina (2011) y Se va a acabar (2020). Junto a Virginia Croatto tuvieron la idea original de La guardería, que se estrenó en abril del 2016.

David "Coco" Blaustein murió este lunes a los 68 años luego de haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) hace una semana. El director de cine y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina se destacaba por su cine político. En tanto, según detalló la jefa de prensa de sus películas, Bucky Butcovic, el miércoles pasado el cineasta fue encontrado en la productora El Zafra tras haber sufrido un ACV, tras lo cual fue internado pero no sobrevivió y falleció este lunes por la madrugada.

"La memoria es pertinente por muchísimas razones. En primer lugar por una cuestión ética y moral hacia los compañeros que ya no están; en mi caso personal son muchos y los tengo presentes. También es pertinente la memoria para que no se repitan; hoy las Fuerzas Armadas no están en condiciones de amenazar la democracia, pero también es pertinente para que la democracia permita seguir juzgando la violencia institucional", había dicho Blaustein en su última entrevista en marzo pasado a Télam, en el estreno de su último filme, Se va a acabar.