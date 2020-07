Hollywood hará una remake de una recordada película de Suar

El cine argentino traspasa fronteras al punto de ser visto con buenos oos por los peces gordos de Hollywood. Tal fue el caso de Warner Bros, quien compró los derechos para realizar la versión estadounidense del éxito de Adrián Suar y Valeria Bertuccelli "Un novio para mi mujer". ¿Ya se imaginan quién podría ser la dupla protagonista?

Dirigida por Juan Taratuto, "Un novio para mi mujer" llegó a los cines en 2008 y se convirtió en un furor de venta de entradas además de instalarse en la cultura popular criolla como una de las comedias contemporáneas más vistas. Quien no bromeó alguna vez con la icónica frase en referencia a la escena de la Tana cuando hace la asimilación astrológica: “No te lo puedo creer, qué increíble. Sos vos, tu ex… y tus dos amigas Gachi y Pachi, ¿son todos de Sagitario?”. Un clásico.

Según información del sitio especializado Deadline, Lucas Akoskin (On The Milky Road), Jay Weisleder (Hands Of Stone) y Ben Silverman (The Office) adquirieron los derechos de la cinta argentina más taquillera de 2008. Solo quedará saber quien será la pareja protagonista, aunque dados los nombres detrás del proyecto se pueden esperar estrellas de calidad.

Como dato de color, "Un novio para mi mujer" ya tuvo remakes en Corea, México e Italia. Además, no se trata de la única adaptación hollywoodense de un éxito argentino: casos resonantes como “Nueve Reinas” de Fabián Bielinsky que fue titulada como “Criminal”, o “El secreto de sus ojos” de Juan José Campanella que titularon “Secreto de una obsesión”, llegaron a norteamerica con críticas flojas y un bajo caudal de audiencia.