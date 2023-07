¿Hay escena post créditos en Misión Imposible 7: Sentencia Mortal Parte 1?

La película de acción protagonizada por Tom Cruise no para de sumar expectativa entre los fanáticos que desean saber cuál será la nueva aventura de Ethan Hunt.

Tom Cruise vuelve a desafiar las leyes de la física y a intentar asaltar la taquilla con Misión Imposible: Sentencia mortal Parte 1, la nueva película de la saga en la que da vida al incombustible y temerario agente secreto Ethan Hunt. Y, como gran franquicia que se precie, no son pocos los fans que teniendo en cuenta que los planes de Cruise son expandir la franquicia durante muchos años más se hacen la misma pregunta ¿Tiene Misión Imposible 7 escena post-créditos?

Aunque son ya tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión dentro del Universo Cinematográfico Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de las producciones que están basadas en personajes de las historietas. Así, aunque las secuencias durante o después de los créditos finales se hayan convertido ya en un clásico en las sagas de DC -y, especialmente, en las de Marvel, también estuvieron presentes en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious Toy Story, Jurassic World, Matrix, John Wick, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Transformers e incluso en sagas de terror como Scream o The Conjuring.

En el caso de lo nuevo de Tom Cruise la respuesta es negativa: Misión imposible Sentencia mortal Parte 1 no tiene escena post-créditos. Así tras los más de 160 minutos de metraje repletos de acrobacias de alto voltaje, secuencias salvajes y trepidantes persecuciones, la cinta sigue su antigua tradición y no cuenta con secuencias extra cuando concluyen los créditos finales o durante los mismos. Y eso a pesar de que su final deja a los espectadores ansiosos por saber cómo se desarrollará la segunda parte y cuál será el destino de Ethan Hunt y su equipo.

De qué trata Misión Imposible 7

Dirigida por Christopher McQuarrie y con guión de Erik Jendresen junto al propio McQuarrie, en esta nueva aventura el protagonista encarado por Cruise y su equipo deberán "localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan