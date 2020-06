Explosivas declaraciones de Woody Allen sobre las acusaciones por pedofilia

En los últimos días salieron a la venta las memorias de Woody Allen, "A propósito de nada", en castellano y a raíz del polémico lanzamiento el cinesta brindó una extensa entrevista en la que afirmó que no le molestaría ser recordado como un pedófilo. “¿Y qué más da?”, sentenció, además de fulminar a su exposa, la actriz Mia Farrow, con fuertes declaraciones.

“¿Quiere que le cuente mi día? Me levanto temprano, a las 6.30, hago ejercicio, corro en la cinta, desayuno y luego escribo, de vez en cuando pongo unos minutos la televisión. Voy escribiendo y, cuando necesito una pausa, enciendo la tele. No es una vida muy saludable. Yo ya pasaba mis días confinado, escribiendo, pero, por las noches me iba al restaurante a echar unas risas con los amigos, o paseaba, me metía en tiendas, en un cine, iba al teatro, a ver un partido de baloncesto o de beisbol. Ahora está todo cerrado, es muy estricto”, aseguró al diario La Vanguardia de España.

Luego de este arranque, la entrevista se torna oscura cuando se le consulta a Allen por su vínculo con quien fuera hija adoptiva de Mia Farrow, Soon-Yi Previn, con quien contrajo nupcias en 1997. “He tenido una vida interesante y divertida, he conocido a mujeres maravillosas, he atravesado momentos trágicos... Pero, básicamente, soy un hombre feliz que lleva 22 años junto a mi esposa Soon-Yi.Tenemos dos hijas preciosas que ya van a la universidad, tengo buena salud y he pasado una vida entreteniendo a la gente. He tenido mucha suerte. Podría morirme ahora mismo, hablando con usted, y no pasaría nada”, agregó.

En otro tramo del artículo, profundizó sobre aquellos que lo acusan por ser un abusador de menores. Al respecto dijo: “Tengo que vivir con que hay gente convencida de que soy un violador, de que me he casado con mi hija... es igual lo que les digas. En su día, no hice ningún esfuerzo porque creí que la verdad se impondría, pero no ha sido así. Una buena historia, cierta o falsa, se impone a todo”.

A su exposa Mia Farrow le dedicó unas polémicas palabras, asegurando que " mi relación con Soon-Yi empezó cuando ella tenía 22 años". Al preguntarle acerca de la denuncia efectuada por Dylan, hija que adoptó junto a la estrella de "El bebe de Rosemary", sentenció: “Ella fue sometida a un lavado de cerebro. Mia la filmó desnuda a los 7 años varios días para enseñarle la historia que debía contar. Tras el escándalo, he adoptado dos hijas sin el más mínimo problema por parte de las autoridades. La acusación no es que no se sostenga, es que ha sido rechazada”.