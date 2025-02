En qué plataforma ver la nueva película de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

En qué plataforma ver la nueva película de El Señor de los Anillos.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim fue uno de los estrenos del 2024 que continuó expandiendo la Tierra Media creada por J.R.R Tolkien y, a diferencia de las trilogías dirigidas por Peter Jackson, esta nueva producción en animé narra la saga del legendario rey Helm Mano de Hierro y los eventos que llevaron a la construcción de la icónica Fortaleza del Abismo de Helm no tuvo un largo paso por las salas de cine. Pero ahora, la celebrada película llegará a una conocida plataforma de streaming.

Dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim expande el universo de El Señor de los Anillos, sumergiéndose en la rica mitología del reino de Rohan y presentando personajes memorables creados por Tolkien. La historia es ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original y explora la lucha de los Rohirrim contra los invasores dunlendinos, liderados por el vengativo Wulf. La trama sigue a Héra, la hija de Helm, cuya travesía añade una capa emocional e histórica a la narrativa, ampliando el legado de Rohan.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim llegará a Max el próximo 28 de febrero como parte de la franquicia "Del cine a Max", ofreciendo una nueva perspectiva de los personajes de J.R.R Tolkien. El actor Brian Cox (Succession) es el líder del reparto de esta aventura animada que cosechó buenas críticas en los medios especializados. El elenco se completa con las actuaciones de Gaia Wise (A Walk in the Woods) como su hija Héra; y Luke Pasqualino (Snowpiercer) como Wulf. Miranda Otto, quien ofreció una actuación inolvidable y premiada en la trilogía de El Señor de los Anillos, vuelve en su papel de Éowyn, la doncella de Rohan, quien sirve como la narradora de la historia. El conjunto de voces también incluye a Lorraine Ashbourne (Bridgerton, de Netflix), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks) y Janine Duvitski (Benidorm).

La heroína de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

Cuál es el vínculo de la trilogía de El Señor de los Anillos con La Guerra de los Rohirrim

Para los seguidores de la saga, la animación ofrece una mirada más profunda a una de las culturas más fascinantes de la Tierra Media. Elementos icónicos, como la valentía de los Jinetes de Rohan y la arquitectura del Abismo de Helm, cobran vida a través de un estilo visual dinámico y cinematográfico, acercándose a la estética de los grandes animes orientales. Además, al igual que El Señor de los Anillos: las dos Torres inmortalizó la batalla en el Abismo de Helm, esta nueva película explora los eventos que dieron origen a ese lugar legendario, estableciendo un vínculo directo con la trilogía de Peter Jackson y ampliando la comprensión de la historia de los Rohirrim.