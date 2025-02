Activistas gordos y participantes de Cuestión de Peso estallaron contra Julio Chávez: "Es horrible"

Qué dijeron los participantes de Cuestión de Peso y la activista Mar Tarres sobre la obra La Ballena.

Julio Chávez se prepara para su nuevo desafío laboral en teatro y las primeras críticas no tardaron en conocerse. El respetado actor hará la obra La Ballena -que llegó al cine de la mano de Darren Aronofsky en 2022 y llevó a Brendan Fraser de nuevo a la cima en Hollywood- y la primera foto del actor caracterizado causó impacto negativo y dolor en activistas gordos y participantes del reality Cuestión de Peso (El Trece).

La polémica se dio a conocer en el magazine Desayuno americano (América TV) cuando el periodista Juan Etchegoyen anunció que hay "un montón de gente que se siente ofendida" con la caracterización de Julio Chávez como Charlie, un profesor de literatura que lucha contra la obesidad mórbida y con un cuadro de depresión tras la muerte de su expareja, mientras intenta reconectar con su hija, Ellie. "No se habla del contenido de la película, sino de la foto y del título", anunció Etchegoyen antes de ahondar en el conflicto.

Quien encendió la llama de la polémica fue la activista gorda Mar Tarres, quien habló con el programa de televisión y señaló: "Es horrible que hagan esta obra, te juro que es espantosa. Yo vi la película y no paré de llorar y no puedo creer que la hagan en obra. Quiero también decirle a la sociedad que no todas las personas gordas vivimos como el personaje de esta película. La gente cree que en la vida ser gordo es solo ser gordo y vivir comiendo y eso no es así: tenemos una vida, tenemos pareja, tenemos hijos, somos profesionales, lloramos, reímos, hacemos actividad física. Y el mensaje que deja la película, para quien la vio, creo que no está bueno".

Julio Chávez como Charlie en La Ballena, la película que hizo que Brendan Fraser ganase un Oscar.

Qué dijeron los participantes de Cuestión de Peso sobre Julio Chávez haciendo de obeso

Los que también se sumaron a las críticas fueron los participantes de Cuestión de Peso Luis Zerda, Cristian Lo Zurdo y Diego Siracusa. "Me hubiera gustado que en la película se muestre la realidad de lo que vive un obeso y ojalá que la obra muestre un proceso de cambio. La obra va a traer mucha polémica porque el título es polémico, si la obra va en una especie de burla estamos al horno. No está bueno el título y va para atrás, es muy discriminatorio", remarcó Zerda. “Se va a hacer una obra de teatro sobre la enfermedad nuestra. Poca gente entiende lo que vivimos y la humillación de tanta gente. No tuvo éxito la película en su momento y espero que la obra de teatro vaya por otro lado, de lo que sufre un obeso", expuso, por su parte, Lo Zurdo.

Protagonizada por Julio Chávez, La Ballena llegará al teatro Paseo La Plaza en mayo y el reparto lo completan Laura Oliva, Carolina Kopelioff, Máximo Meyer y Emilia Mazer, con la dirección de Ricky Pashkus. La película puede verse en la plataforma de streaming Netflix,