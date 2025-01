Impacto en el espectáculo por lo que se filtró sobre Julio Chávez: "170 kilos"

Impacto por lo que se filtró sobre Julio Chávez: "170 kilos".

Julio Chávez quedó en el centro de las miradas tras un reciente anuncio que sorprende al espectáculo. El reconocido actor está preparando su nuevo desafío actoral, que lo tendrá representando un personaje que ya está dando que hablar y que en cine fue encarnado por el actor Brendan Fraser (La Momia, George de la selva).

Chávez será el protagonista del drama La ballena, historia que llegó al cine en el 2022 bajo la dirección de Darren Aronosky y con el protagónico de Brendan Fraser. La película sigue a lo largo de casi dos horas la historia de Charlie, un profesor de inglés que vive aislado en su departamento en Idaho, dando clases de escritura online mientras mantiene su cámara apagada por vergüenza de su apariencia debido a su obesidad mórbida.

Su salud está gravemente deteriorada, y su única amiga, Liz, una enfermera, lo insta a buscar ayuda médica, pero él se niega debido a preocupaciones económicas. En medio de su aislamiento, Charlie intenta reconectar con su hija adolescente Ellie, a quien no ha visto en ocho años, ofreciéndole su herencia si pasa tiempo con él. Las visitas de Thomas, un misionero que busca salvar a Charlie, y las complicadas relaciones con su exesposa y su hija, sacan a la luz la profunda culpa y tristeza que arrastra desde la muerte de su novio Alan, un evento que lo llevó a comer compulsivamente.

La obra se estrenará en mayo en el Paseo La Plaza y contará con la dirección de Ricky Pashkus. A Chávez lo acompañarán las actrices Laura Oliva y Emilia Mazer, y elenco. Pero según reveló La Pavada (Diario Crónica) "el personaje deberá usar una prótesis especial cuyo peso debería simular 170 kilos".

El día que Julio Chávez se besó con Benjamín Vicuña y el polémico final de Farsantes

En una entrevista con El Destape Chávez repasó cómo llegó a la telenovela Farsantes, que se convirtió en un boom inmediato, y que lo puso haciendo de pareja de Benjamín Vicuña: "Todo empezó con un llamado de Suar para ofrecerme un unitario semanal que iba a ser una historia de abogados, con un protagónico gay e iba a hacer de pareja con (Benjamín) Vicuña. Me pareció bárbaro y quedó todo ahí hasta un día que se vino a Mar del Plata, cuando yo estaba presentando la obra La Cabra, me dijo 'Julio, tenemos que hablar'. '¿Vos te atrevés a hacer tiras diarias?', preguntó. Él esperaba que le dijese que no, pero hacer una tira diaria siempre fue mi materia pendiente, así que acepté y empezamos con los 143, y me prometí a mi mismo, como imperativo categórico, que no iba a regalar una sola escena. Eso fue de un enorme trabajo y estuve como un animal todos los fines de semana leyendo los guiones, aprendí muchísimo".

"Me acuerdo que en las grabaciones teníamos 100 mujeres frente a nosotros que pedían el beso, que se dio finalmente en el capítulo 20. Nos gritaban para que nos besemos (risas). En Farsantes queríamos romper con los arquetipos estereotipados y ubicar que, a veces, hay seres humanos que en un momento particular de su vida advierten que su deseo va por otro lado", agregó el actor con mucho humor sobre la "pasión" que despertó la pareja de Guillermo (Chávez) y Pedro (Vicuña).

Lo cierto es que la serie estuvo marcada por la polémica salida de Vicuña. quien decidió renunciar intempestivamente y dejar solo a Julio Chávez. Esta decisión derivó en un giro narrativo que enojó a muchos televidentes: la muerte del galán de novela. Sobre el hecho que marcó un antes y un después en la historia, el actor opinó: "No había que estar de acuerdo, fue una cuestión contractual. Yo me enteré en el capítulo 28 que se iba Vicuña, no lo sabía. De manera que por supuesto toqué algunas puertas para decir "che, ¿por qué no me avisaron esto?". Son decisiones de producción y productividad… pero entendí muy bien que la gente se sintiese desilusionada porque yo también lo estaba". Aún así, se permitió bromear con lo sucedido: "Pero bueno, encontré algún otro chongo lindo y la tira siguió".