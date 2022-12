Emma Thompson habló de su transformación para ser "Tronchatoro"

La actriz reveló cómo fue el proceso que atravesó para llegar a transformarse en la villana de Matilda, el musical en una reciente entrevista.

El 25 de diciembre se estrenó en Netflix Matilda, el musical, una nueva adaptación de la clásica novela para niños escrita por Roald Dahl, con Emma Thompson en el rol de la siniestra maestra Tronchatoro. El filme que pronto tendrá su versión teatral en Buenos Aires (en junio de 2023 arriba al Gran Rex) ofrece una impresionante transformación de la respetada actriz británica, quien habló sobre el proceso de encarnar a la icónica villana y hasta la comparó con Adolf Hitler.

Uno de los desafíos más grandes que afrontó el departamento de maquillaje fue convertir las facciones suaves de Thompson en el rostro endurecido de Tronchatoro. Sobre esto, la actriz aportó algunos detalles y señaló, en diálogo con Entertainment Weekly: "Fue un proceso muy colaborativo. El equipo de producción tenía un montón de planes. Por ejemplo: el director, Matthew Warchus, quería que usara lentes de contacto oscuros para cambiar mi aspecto porque según él tengo 'adorables ojos azules'. Y yo le dije: 'pero Hitler tenía ojos azules. No es que este color de ojos sea intrínsecamente bondadoso, es solo que vos estás acostumbrado a mis ojos azules viéndose de esta manera. Me voy a asegurar que ya no sea así. Te prometo que no vas a extrañar los lentes de contacto. Y así fue'".

"Les dije: necesito mi frente para hacer todas las expresiones, para que cobre vida. Sí podés ponerme prótesis en la barbilla, esa parte no la uso tanto. Y para compensar, en la nariz también. La idea fue hacer lo mínimo posible pero que aun así fuera una transformación completa", resaltó la actriz.

Por último, la intérprete se mostró muy agradecida de poder haber encarado este filme y reconoció: "Es un momento existencialista. Una experiencia que te lleva más allá de tu cuerpo. Es liberadora. No es que yo sienta una necesidad acuciante por alejarme de mí misma o algo así. Pero de alguna manera es una liberación poder habitar otra alma de esa manera que es tan palpable, física. Es un gran privilegio de esta profesión cuando los cambios en tu aspecto te ayudan a encontrar quién es la persona que vas a interpretar".