El dato que festejan los cines argentinos en medio de la crisis de Milei.

La sexta edición de La Fiesta del Cine, evento que se hizo en las principales cadenas de cine de toda la Argentina del 2 al 8 de octubre, registró un aumento general del 37% en la asistencia a las salas. Es una buena noticia para los espectadores si se tiene en cuenta que este año ha registrado números más bajos (en relación con años anteriores) de espectadores en los cines por, entre otros motivos, la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.

Durante siete días el público disfrutó los estrenos y programaciones especiales a entradas a $4.000 en funciones 2D y 3D y promociones en otros formatos. La sexta edición de La Fiesta del Cine tuvo un total de 532.000 espectadores.

Cuáles fueron las películas más elegidas

Entre las películas más elegidas estuvieron El conjuro 4, Una batalla tras otra, Demon Slayer, Homo Argentum y Belén (película argentina seleccionada para representar al país en la carrera por el Premio Oscar a Mejor Película Internacional).

La Fiesta del Cine es una iniciativa conjunta de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM) y las principales cadenas y distribuidoras del país, pensada para acercar a los espectadores a las salas y seguir impulsando el crecimiento de la industria cinematográfica local. Actualmente el valor de una entrada promedio está fijado en $7.443, monto que rige durante septiembre y octubre del 2025.