Ed y Lorraine Warren vuelven en el escalofriante trailer de El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo.

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo reveló su primer trailer oficial y confirmó su estreno en cines para el 3 de junio de 2021. En esta entrega, la escalofriante historia de terror y asesinatos basada en hechos reales, sorprendió incluso a los expertos en fenómenos paranormales y demoníacos Ed y Lorraine Warren.

La película contará uno de los casos más sensacionales que padeció el matrimonio de cazadores de demonios más famoso de Estados Unidos: lo que empieza con la lucha por el alma de un niño, los lleva más allá de lo que jamás habían visto marcando la primera vez en la historia de norteamérica en que un sospechoso de asesinato alega posesión demoníaca como defensa.

Vera Farmiga y Patrick Wilson protagonizan de nuevo a Ed y Lorraine Warren, con la dirección de Michael Chaves (La Maldición de La Llorona). En el film también participan Ruairi O’Connor (se lo puede ver en la producción de Starz’ The Spanish Princess), Sarah Catherine Hook (de la producción de Hulu’s Monsterland) yJulian Hilliard (de las populares series de Netflix Penny Dreadful: city of Angels y The Haunting of Hill House).

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo fue producida por James Wan y Peter Safran, que colaboraron en todas las películas del universo de El Conjuro. Chaves dirigió esta historia a partir de un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick (El Conjuro 2, Aquaman) y una historia de James Wan y David Leslie Johnson-McGoldrick, basada en los personajes creados por Chad Hayes y Carey W. Hayes. Los productores ejecutivos son Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott y Michelle Morrissey.

El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo es la séptima película del Universo de El Conjuro, la franquicia de terror más grande de la historia, que ganó más de 1.800 millones dólares en todo el mundo. El universo incluye las primeras dos películas de El Conjuro, además de los exitosos spin off derivados de la franquicia Annabelle y Annabelle 2: La creación, La monja y Annabelle 3: Viene a casa.

Por otro lado, el creador de la franquicia de El Conjuro James Wan se encuentra trabajando en una serie de terror original de Netflix: Archivo 81. La esperada producción se centrará en Dan Turner, un archivero que acepta un trabajo restaurando una colección de cintas de video dañadas de 1994. Allí, se encontrará con el trabajo de Melody Pendras, una periodista que estaba llevando a cabo una investigación sobre un culto peligroso. Mientras Dan se involucra en la historia de Melody, se convence de que puede salvarla del aterrador final que la condenó 25 años atrás.