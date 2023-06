El cineasta James Cameron viene a Argentina: cuándo, dónde y cómo sacar entradas para verlo

El cineasta de éxitos como Titanic, Aliens, Terminator y Avatar, estará en Argentina por un motivo muy especial. Los datos para conseguir entradas y no quedarse afuera de la esperada visita internacional.

El reconocido director de cine y productor James Cameron visitará Argentina en su rol como activista medioambiental en una charla con entrada libre y gratuita, en el marco del Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando” organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub. Los detalles para no quedarse afuera del esperado evento con el responsable de éxitos como Terminator 1 y 2, Aliens, Titanic y Avatar.

El Foro de Desarrollo Sostenible tendrá como orador invitado a Cameron, quien es un incansable activista medio ambiental y colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, además de inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos. Debido a su militancia medioambiental, creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 9 de junio a las 15 horas en La Rural, en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita con previa acreditación (puede hacerse a través de la página web Ticketflash). También, Cameron viajará a la provincia de Jujuy para conocer de primera mano el desarrollo productivo sustentable de la región vinculado con el despliegue en materia energética: el parque fotovoltaico más extenso de América Latina, las plantas termo-solares y el enorme potencial que tiene en materia de litio que progresivamente lo acerca a la autosuficiencia energética, al tiempo que contribuye a la red energética nacional.

“La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno”, señaló Jorge Brown, Vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism, sobre la visita del cineasta a Argentina en un comunicado de prensa.

Titanic: James Cameron finalmente reveló si Jack podría haber entrado en la tabla

Hasta ahora, el director siempre había mantenido que era imposible que los dos protagonistas se salvaran ya que el peso de Jack habría hecho que ambos se hundieran. Sin embargo, con motivo de la celebración de los 25 años del estreno de la película, Cameron llevó a cabo un riguroso estudio científico que contradice su pesimista versión inicial. En Titanic: 25 Years Later With James Cameron, documental de National Geographic, el cineasta preparó un experimento con dobles del mismo peso y envergadura que tenían DiCaprio y Kate Winslet por aquel entonces. En el primer test, los dos personajes se subieron por completo a la tabla y esta, como vaticinaba Cameron, se hundió.

En una segunda prueba, les pidió que tan solo subieran a la tabla la parte superior de sus cuerpos, que es donde se encuentran los órganos vitales. Al mantener el peso de las piernas en el agua, las posibilidades de supervivencia se incrementaron. "Fuera del agua, los violentos temblores (de su cuerpo) le eran de ayuda. Manteniéndolo, podría haber aguantado bastante tiempo. Varias horas", explicó Cameron.

Sin embargo, en esta prueba también se añade el componente del cansancio. En Titanic, Jack y Rose viven momentos de gran estrés y cansancio físico antes de llegar a la trágica situación en la tabla. Es probable que no hubieran tenido la resistencia de los dobles que Cameron utiliza en el documental. Por ello, realizó un tercer test. Les pidió a los dobles realizar todas las actividades extenuantes de la película. Además, añadió un elemento extra. Hace que Rose le de su chaleco salvavidas a Jack. El resultado despeja entonces todas las dudas. "Él se estabiliza. Llegamos a una situación en la que, si lo hubiéramos hecho, (Jack) podría haber aguantado hasta que llegara el bote salvavidas", reconoció Cameron.

En cualquier caso, el director de Titanic advirtió de que no todo es tan sencillo y el componente ético y emocional de los personajes también influye. "Jack podría haber sobrevivido, pero hay muchas variables. Creo que su pensamiento fue: 'No voy a hacer nada que la ponga en peligro', y eso es 100% del personaje", señaló para respaldar el guión de la película.