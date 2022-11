James Cameron reveló que Leonardo DiCaprio casi pierde su papel en Titanic

El destacado cineasta James Cameron contó la razón por la que Leonardo DiCaprio casi abandona el casting para interpretar a Jack en Titanic, una de las películas más icónicas de su filmografía.

La carrera de Leonardo DiCaprio podría haber tenido un rumbo muy diferente si en 1997 no hubiera protagonizado Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Y es que, según reveló el propio James Cameron, el intérprete estadounidense estuvo a punto de abandonar el proceso de 'casting' cuando se enteró de que tenía que realizar una prueba de pantalla para el papel.

En una entrevista concedida a la revista GQ, en la que repasa las películas más importantes de su trayectoria, Cameron filtró la curiosa razón por la que DiCaprio estuvo a punto de quedarse fuera del proyecto que marcó su carrera y lo convirtió en una estrella de dimensiones planetarias. "El dijo: '¿Quieres decir que tengo que leer?'. Y yo contesté que sí. Y él me respondió: 'Oh, yo no leo'", explicó el director.

"Entonces le di la mano y le dije: 'Gracias por venir... Esta es una película gigantesca que me va a llevar dos años de mi vida, y tú estarás fuera haciendo otras cinco cosas mientras yo hago la postproducción. Así que no voy a cagarla por tomar la decisión equivocada en el casting. Si no lees, no vas a conseguir el papel", continuó el director, que también comentó otros de sus filmes más icónicos, como Terminator 1 y 2, Avatar o Abyss.

"(Di Caprio) estaba siendo muy negativo hasta que dije 'Acción', y entonces se convirtió en Jack. Kate (Winslet) se iluminó, e interpretaron la escena. Había en ese momento nubes oscuras, y de repente un rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Yo dije: 'Muy bien. Este es el tipo'", finalizó Cameron, quien está detrás de la primera (Avatar) y tercera (Titanic) películas más taquilleras de la historia del cine.

Avatar 2, el próximo tanque de James Cameron

El cineasta canadiense está, precisamente, a punto de estrenar Avatar 2: El camino del agua, una secuela que aspira a moverse en los mismos umbrales de recaudación que su primera entrega. "(Avatar 2) fue jodidamente cara. Para que sea rentable, tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es su umbral. Ese es su punto de equilibrio", admite Cameron a GQ en un reportaje sobre su figura. La esperada segunda entrega de Avatar, la primera de las cuatro secuelas más que Cámeron tiene proyectadas, llegará a los cines el próximo 15 de diciembre.