El cine en 2020: las 7 peores películas del 2020

"Corazón loco", de Marcos Carnevale.

Se termina un año funesto para la industria del cine, que resistió a base de estrenos en plataformas de streaming, y para cerrar con un balance en materia cinematográfica, Ignacio Dunand -crítico y periodista cultural de El Destape- seleccionó las 7 películas que menos le gustaron del 2020. Aclaración: no hay un orden de prioridad en los títulos seleccionados.

Hillbilly Elegy – Ron Howard

La nueva película de Ron Howard se estanca en una meseta de mediocridad y estereotipos agotadores en la búsqueda por contar un drama de superación efectivo. No hace falta ser experto para darse cuenta que la cinta carece de momentos provocativos o reflexivos. El resultado es que Howard se queda a mitad de camino, un producto que se asemeja más a una culebrón de media tarde sin demasiados encantos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Halloween de Hubie – Steven Brill

La reciente "El Halloween de Hubie" es todo lo que los fanáticos de este tipo de películas esperan: humor bobo, chistes escatológicos y una trama llena de giros predecibles. Como consumo irónico no se disfruta y desde una perspectiva crítica, se padece. Un fracaso que arranca más bostezos que sonrisas.

Corazón loco – Marcos Carnevale

Debería resonar de forma negativa que se produzca en el país un largometraje regido por mandamientos antiguos, que no se cuestiona los chistes sexuales sino que fomenta una actitud machista. "Corazón loco" no es loca, sino peligrosa ya que en una búsqueda por ser divertida, reproduce un casette rancio plagado de estereotipos. Adrián Suar confunde popular, con berreta.

The Witches – Robert Zemeckis

En 1990, Robert Zemeckis dirigió una brillante comedia familiar basada en la novela de Roald Dahl, "The Witches". Allí narraba las peripecias de unos niños convertidos en ratones que debían frustrar los planes de unas malvadas brujas. Sin que nadie se lo pidiese, el cineasta volvió a hacer la pelicula con un tono más politicamente correcto (ntroduciendo actores afroamericanos). A veces las cosas buenas es mejor no tocarlas; algo que Zemeckis no entendió en absoluto. Aburrida y con un pésimo uso del CGI, la nueva adaptación es un insulto al increíble material del escritor de "Matilda" y "Charlie y la fábrica de chocolate", entre otros éxitos juveniles.

Mulán – Niki Caro

Reforzando el carácter feminista de la historia, la live actio de "Mulán" descuida aquellos rasgos que la volvieron única como el humor y los recordados números musicales. Estancada en una simple aventura épica, la experiencia palidece ante el clásico animado. No trasciende el plano superficial.

Bloodshot – David S. F Wilson

Ray Garrison (Vin Diesel), un soldado de élite que murió en la batalla, vuelve a la vida gracias a una tecnología avanzada que le brinda la capacidad de una fuerza súper humana y una curación rápida. Con sus nuevas habilidades, persigue al hombre que mató a su esposa, o al menos, a quien cree que mató a su esposa. Vin Diesel hace gala de sus limitadas capacidades actorales en una cinta innecesaria y que deja mucho que desear. Da tristeza encontrarse con exestrellas como Guy Pearce ("Memento") en un embrollo cinematográfico innecesario.

Dolittle – Stephen Gaghan

Robert Downey Jr entrega una de las peores interpretaciones de su carrera en este refrito sin gracia de la famosa saga para niños "Dr Dolittle", que interpretó Eddie Murphy originalmente. Un desastre de efectos especiales acompañado por un humor flojo que hará reír a pocos niños. Preocupante.