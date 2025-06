Duro golpe al bolsillo: nuevo tarifazo en las entradas del cine Gaumont en medio de la crisis de Milei

Nuevo tarifazo en las entradas del cine Gaumont en medio de la crisis de Milei.

El histórico cine Gaumont ubicado en Avenida Rivadavia 1635, a pocos metros del Congreso, y reconocido por exhibir cine argentino a precios populares sufrió un nuevo ajustazo en medio del Gobierno de Javier Milei. Según una nueva resolución, las entradas que hasta el lunes 16 de junio costaban $2.800 pasarán a un monto superior excluyendo así a más gente de la posibilidad de ver una película en pantalla grande.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 437/2025 y firmada por el presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, y se publicó el pasado martes en el Boletín Oficial. La misma establece que el precio del Boleto Oficial Cinematográfico (B.O.C.) pasará a representar el 75% del valor promedio de la entrada de cine ($5803,59 pesos) determinado bimestralmente por la Subgerencia de Exhibición y Fiscalización del INCAA. El nuevo ticket tendrá un valor de $4.353.

Hasta ayer, el valor del B.O.C. se encontraba fijado en el 50% del valor promedio del mercado, según lo dispuesto por la Resolución INCAA N° 524/2024. Según indicó la resolución el aumento en el valor de las entradas se debe a la necesidad de "jerarquizar las salas" y que los precios se ajusten a valores "más competitivos" en el mercado cinematográfico.

"El incremento del valor del Boleto Oficial Cinematográfico no ha demostrado una disminución aparente de la afluencia de público”, sostiene el documento, como una forma de justificar el ajustazo a las entradas del cine Gaumont. Los perjudicados son los espectadores, ya que se trata de uno de los pocos cines de Argentina con acceso popular para todos. Tras esta noticia que se alinea con las políticas culturales impulsadas por el Gobierno, se sigue ampliando la brecha entre aquellos que pueden acceder a la cultura y los que son desplazados por el sistema.

Leonardo Sbaraglia le puso un freno a Milei y defendió el cine argentino: "Policía"

Leonardo Sbaraglia se sumó a la larga lista de artistas críticos del recorte a la cultura impulsado por el presidente Javier Milei. El actor participó de la última marcha en la puerta del Gaumont que la Policía de la Ciudad dispersó con gases lacrimógenos y que dejó tres detenidos.

"Yo estaba acá, no había ningún problema ni ninguna violencia y de pronto llegó la policía. Nos volvió a poner en la vereda y creo que tiraron gases por allá", contó Sbaraglia, reconocido actor de cine, teatro y televisión. "Fíjate lo que es esto. Toda gente manifestándose en relación a algo que se está defendiendo, que es el cine argentino", dijo conmocionado ante las cámaras de televisión que cubrieron su testimonio.

"Y un lugar emblemático (en referencia al cine Gaumont), que ha defendido y ha protegido al cine argentino. Y donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado", remarcó el respetado artista. "Se defiende un cine que no el mercado de las exhibidoras y las distribuidoras no lo pueden defender. Y con todo derecho, no tengo ningún problema con eso", cerró Sbaraglia en la manifestación para defender el emblemático cine-