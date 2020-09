La aclamada "Los Increíbles 2" será una de las películas que podrán verse en la maratón de mañana.

Una maratón con las películas más recordadas de la factoría de Disney Pixar podrá verse desde este sábado a las 20 y a lo largo de las siguientes 24 horas en la señal Disney Channel.

La seguidilla de películas, que forma parte del evento Pixar Fest que por estos días Disney lleva adelante en todas sus señales y redes, iniciará con “Ratatouille”, la multipremiada cinta de 2007 que contaba la improbable pero entrañable amistad entre un torpe aprendiz de cocinero y Remy, una joven y muy determinada rata que sueña con convertirse en un chef.

El resto de las películas se verá a lo largo del domingo:

3.30 horas: “Toy Story 2”

7.30 horas: “Toy Story”

9 horas: “Los increíbles”

13 horas: "Valiente"

14.30 horas: “Buscando a Dory"

16.15 horas: “Toy Story 3”

18 horas: “Los increíbles 2"

20 horas: "Coco”

El Pixar Fest de este mes suma también actividades y contenidos especiales en el sitio web de Disney y en sus redes sociales.

Además, en el canal oficial de YouTube de Disney en Latinoamérica se pueden ver de manera exclusiva tres cortos de “Cars”: “Mate viaja en el tiempo”, “Mate Lunático” y “Mate detective privado”.

"Soul", de Disney PIXAR podría tener estreno directo en la plataforma Disney+

La pandemia de coronavirus continúa retrasando las agendas de estrenos de las grandes 'majors' y la determinación de Warner Pictures por aplazar "Wonder Woman 1984" a Navidad, entre otras grandes películas, activó la alarma en Disney, que sufre problemas similares. Un poco más arriesgada, la compañía del ratón Mickey estaría analizando que "Soul", su nuevo tanque de PIXAR, aterrizase directamente en la plataforma de streaming Disney+, que llegará en noviembre a toda Latinoamérica.

Sin confirmación por el momento, Disney estaría analizando que "Soul", la gran apuesta de PIXAR para este año, corra el mismo destino. De esta forma, podríamos estar cerca de disfrutar, al menos, la película animada. Según su director, Pete Docter ("Monsters Inc", "Up" e "Inside Out") su nueva creación sería una "prima cercana" de Intensamente, historia que narraba las peripecias de las emociones de una adolescente.

"Soul" sigue la historia de Joe Gardner (Jamie Foxx), un profesor músico de jazz que lleva buscando una oportunidad toda su vida y, cuando la encuentra, sufre un accidente que lo trasporta a un lugar donde las almas se entrenan y estudian para lograr un pase directo a la eternidad, acudiendo "Seminario Tú". Allí conocerá a 22 (Tina Fey), una de esas almas, que le enseñará el significado de la vida.

El elenco lo completan Phylicia Rashad ("Rocky IV", "Creed"), Daveed Diggs (famoso por su participación en el musical de "Hamilton") y Questlove, uno de los miembros del grupo musical The Roots, la banda encargada de poner música en el programa de humor y entrevistas "The Tonight Show With Jimmy Fallon").