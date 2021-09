Disney anunció que Owen Wilson protagonizará la nueva live action de La mansión embrujada

Owen Wilson tendrá la difícil tarea de encarar la historia de una de las atracciones más famosas de Disneylandia.

Siguiendo los pasos de Piratas del Caribe y de la más reciente Jungle Cruise, Disney está trabajando en una nueva versión de Haunted Mansion (La Mansión embrujada), película de misterio familiar basada en una de las atracciones emblemáticas de los parques temáticos de la compañía que sumó a Owen Wilson como el encargado de protagonizarla.

Según The Hollywood Reporter, Wilson se une a los ya confirmados LaKeith Stanfield y Tiffany Haddish. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se rumorea que la película seguirá a una familia que se muda a una mansión encantada. Por el momento no se sabe qué personaje interpretará el actor en esta nueva versión cinematográfica de la atracción, que Disney ya llevó a la gran pantalla en el año 2003 protagonizada por Eddie Murphy.

El rodaje tendrá lugar en Atlanta y comenzará el próximo mes de octubre. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la cinta. Justin Simien, quien anteriormente dirigió Dear White People y Bad Hair, se pondrá detrás de las cámaras a partir de un guion escrito por Katie Dippold. Dan Lin y Jonathan Eirich producirán el filme a través de Rideback.

Haunted Mansion será la nueva película de Disney basada en una de sus atracciones tras el éxito de Jungle Cruise. La producción protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, que ya tiene su secuela confirmada, superó las expectativas pese a la pandemia de coronavirus y ha recaudado 193,9 millones de dólares en todo el mundo.

Wilson es conocido por sus roles en The Royal Tenembaums, La familia de mi novia Marley y yo, Zoolander y Starsky & Hutch. Recientemente dio vida a Mobius en Loki, la serie de Marvel estrenada en Disney+ y protagonizada por Tom Hiddleston, en el rol del hermano del dios nórdico Thor. Por otro lado, aparecerá en Marry Me con Jennifer Lopez, Paint, Secret Headquarters y The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson.

Cómo será The French Dispatch, la esperada nueva película de Wes Anderson

La historia sigue al equipo de un periódico europeo que decide lanzar una edición conmemorativa destacando sus tres mejores historias de la última década: un artista condenado a cadena perpetua, una manifestación estudiantil y un secuestro resuelto por un chef. La producción cuenta con un reparto plagado de estrellas como Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Edward Norton, Bill Murray y Owen Wilson. Está previsto que la película se estrene el 21 de octubre del 2021.