Cuándo se estrena: Stephen King vuelve a Netflix con El teléfono del señor Harrigan

Netflix será la plataforma de estreno de la inquietante película basada en un cuento de Stephen King que reunirá a Jaeden Martell (It) y el legendario Donald Sutherland (Los 12 del patíbulo).

Netflix encontró un buen puñado de adeptos al terror entre sus suscriptores, motivo por el cual son muchas sus producciones originales en torno al género. La próxima será El teléfono del señor Harrigan, una inquietante película basada en un cuento de Stephen King que ya tiene fecha de estreno anunciada en un escalofriante adelanto.

El teléfono del señor Harrigan es uno de los cuatro cuentos del libro La sangre manda, la última antología publicada por el célebre autor de novelas de fantasía y terror, y cuenta la historia de amistad entre un chico con un anciano y huraño multimillonario, y la unión sobrenatural que los une. "Cuando Craig (Jaeden Martell), un chico que vive en un pueblo, entabla amistad con el Sr. Harrigan, un anciano y huraño multimillonario, entre los dos surge un peculiar vínculo a raíz de su pasión común por los libros y la lectura. Pero tras el fallecimiento del Sr. Harrigan, Craig descubre que la muerte no es el fin de todo: por extraño que parezca, resulta que puede comunicarse con su difunto amigo en el más allá a través de un iPhone. Un relato sobrenatural sobre el paso a la vida adulta que demuestra que hay lazos que nunca se pierden", reza la sinopsis oficial anunciada por la plataforma.

La película cuenta con dirección y guion de John Lee Hancock. Ryan Murphy, Jason Blum y Carla Hacken son los productores. En el reparto también figuran Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy y Peggy J. Scott. En declaraciones a Tudum -evento de Netflix para promocionar sus nuevas series y películas- el cineasta dio su impresión sobre el filme que cuenta con el aval y la aprobación de King: “Más que nada, se trata de una relación improbable que se forja entre un multimillonario de 80 años y un joven, y los lazos de amistad, y ¿hasta dónde llegarás por un amigo? Tampoco es una historia de terror que muchos podrían esperar, pero si te gustó The Shawshank Redemption, Stand By Me, The Green Mile y te gusta Stephen King esto puede ser para ti".

“Debido a que es una novela y solo tiene 80 y tantos páginas, tienes que captar temáticamente lo que creo que está tratando de decir y activar algo de eso en escenas que no necesariamente están todas en la novela”, sumó en el evento donde también se adelantaron novedades de próximas series como Merlina y The Crown. El teléfono del señor Harrigan se estrena en Netflix el próximo miércoles 5 de octubre.